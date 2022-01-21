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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220121/omikron-1769000214.html
Британские медики выявили разновидность "омикрона", вызывающую беспокойство
Британские медики выявили разновидность "омикрона", вызывающую беспокойство - РИА Новости, 21.01.2022
Британские медики выявили разновидность "омикрона", вызывающую беспокойство
Агентство по здравоохранению Великобритании (UKHSA) обозначило разновидность штамма "омикрон" ВА.2 как исследуемый вариант, говорится в сообщении ведомства. РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T21:31
2022-01-21T21:45
распространение коронавируса
в мире
великобритания
здоровье - общество
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
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ЛОНДОН, 21 янв – РИА Новости. Агентство по здравоохранению Великобритании (UKHSA) обозначило разновидность штамма "омикрон" ВА.2 как исследуемый вариант, говорится в сообщении ведомства."Разновидность "омикрона", известная как BA.2, была обозначена как исследуемый вариант (VUI-22JAN-01) Агентством по здравоохранению Великобритании", - отмечается в сообщении.При этом уточняется, что оригинальная линия "омикрона", BA.1, преобладает в Великобритании, и доля случаев заболевания BA.2 в настоящее время невелика. "Обозначение (как исследуемого варианта - ред.) было сделано на основе увеличения числа BA.2, идентифицированных как внутри страны, так и на международном уровне. По-прежнему существует неопределенность относительно значимости изменений в вирусном геноме, и теперь будут проведены дальнейшие анализы", - пояснили в ведомстве.По данным UKHSA, на сегодняшний день зарегистрировано 426 случаев заболевания "омикроном" BA.2, подтвержденных секвенированием всего генома (WGS), причем самый ранний из них датирован 6 декабря 2021 года. Кроме того, предварительные данные свидетельствуют об увеличении темпов роста инфекции по сравнению с BA.1, однако необходим дальнейший анализ."Вирусам свойственно эволюционировать и мутировать, поэтому следует ожидать, что по мере продолжения пандемии мы будем продолжать наблюдать появление новых вариантов. Наш постоянный геномный надзор позволяет нам выявлять их и оценивать, являются ли они значимыми. До сих пор нет достаточных доказательств для определения того, вызывает ли BA.2 более тяжелое заболевание, чем Омикрон BA.1, данные ограничены, и UKHSA продолжает расследование", - сказала директор по инцидентам с COVID-19 в UKHSA Мира Чанд.
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в мире, великобритания, здоровье - общество, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
21:31 21.01.2022 (обновлено: 21:45 21.01.2022)
 
Британские медики выявили разновидность "омикрона", вызывающую беспокойство

Британские медики обозначили разновидность "омикрона" ВА.2 как исследуемый вариант

© REUTERS / Henry NichollsЛюди в защитных масках на Оксфорд-стрит в Лондоне
Люди в защитных масках на Оксфорд-стрит в Лондоне - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
© REUTERS / Henry Nicholls
Люди в защитных масках на Оксфорд-стрит в Лондоне
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 21 янв – РИА Новости. Агентство по здравоохранению Великобритании (UKHSA) обозначило разновидность штамма "омикрон" ВА.2 как исследуемый вариант, говорится в сообщении ведомства.
"Разновидность "омикрона", известная как BA.2, была обозначена как исследуемый вариант (VUI-22JAN-01) Агентством по здравоохранению Великобритании", - отмечается в сообщении.
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При этом уточняется, что оригинальная линия "омикрона", BA.1, преобладает в Великобритании, и доля случаев заболевания BA.2 в настоящее время невелика. "Обозначение (как исследуемого варианта - ред.) было сделано на основе увеличения числа BA.2, идентифицированных как внутри страны, так и на международном уровне. По-прежнему существует неопределенность относительно значимости изменений в вирусном геноме, и теперь будут проведены дальнейшие анализы", - пояснили в ведомстве.
По данным UKHSA, на сегодняшний день зарегистрировано 426 случаев заболевания "омикроном" BA.2, подтвержденных секвенированием всего генома (WGS), причем самый ранний из них датирован 6 декабря 2021 года. Кроме того, предварительные данные свидетельствуют об увеличении темпов роста инфекции по сравнению с BA.1, однако необходим дальнейший анализ.
"Вирусам свойственно эволюционировать и мутировать, поэтому следует ожидать, что по мере продолжения пандемии мы будем продолжать наблюдать появление новых вариантов. Наш постоянный геномный надзор позволяет нам выявлять их и оценивать, являются ли они значимыми. До сих пор нет достаточных доказательств для определения того, вызывает ли BA.2 более тяжелое заболевание, чем Омикрон BA.1, данные ограничены, и UKHSA продолжает расследование", - сказала директор по инцидентам с COVID-19 в UKHSA Мира Чанд.
Сравнение эффективности Спутника V и Pfizer против омикрон-штамма
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