https://ria.ru/20220121/omikron-1768945117.html

В Калужской области зафиксировали первые случаи омикрон-штамма

В Калужской области зафиксировали первые случаи омикрон-штамма - РИА Новости, 21.01.2022

В Калужской области зафиксировали первые случаи омикрон-штамма

Первые случаи заболевания штаммом коронавируса "омикрон" зафиксированы в Калужской области, заявил губернатор Владислав Шапша в своем Telegram-канале. РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T16:35

2022-01-21T16:35

2022-01-21T16:49

распространение коронавируса

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калужская область

здоровье - общество

коронавирусы

владислав шапша

россия

коронавирус covid-19

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ЯРОСЛАВЛЬ, 21 янв – РИА Новости. Первые случаи заболевания штаммом коронавируса "омикрон" зафиксированы в Калужской области, заявил губернатор Владислав Шапша в своем Telegram-канале."У нас зафиксированы первые случаи "омикрона". Их количество, безусловно, будет увеличиваться. В целом мы видим, что цифры заболеваемости коронавирусом у нас растут", - сказал Шапша в видеообращении.Он рассказал, что в регионе создан колл-центр, куда жители региона могут обратиться с вопросами о заболевании. "Мы готовимся к тому, чтобы колл-центр мог оперативно нарастить мощности и даже при взрывных нагрузках и без сбоев обрабатывать звонки", - подчеркнул губернатор.Еще одной мерой подготовки к заболеваемости "омикроном" Шапша назвал интеграцию колл-центра с центром телемедицины, который открылся в регионе в прошлом году. "Логика такая. Человек заболел, обратился в колл-центр, его обращение зафиксировали, после чего ему перезвонит специалист телемедицинского центра, врач. Если болезнь проходит в легкой форме, человек остается дома, и волонтеры быстро доставляют ему экспресс-тест и необходимые лекарства", - рассказал губернатор.

https://ria.ru/20220118/koronavirus-1768344987.html

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