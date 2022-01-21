https://ria.ru/20220121/omikron-1768905175.html
Инфекционист допустил рост заражений "омикроном" в течение всего февраля
Инфекционист допустил рост заражений "омикроном" в течение всего февраля - РИА Новости, 21.01.2022
Инфекционист допустил рост заражений "омикроном" в течение всего февраля
Рост числа заражений омикрон-штаммом коронавируса может продолжаться до конца февраля, рассказал РИА Новости врач-инфекционист, профессор Николай Малышев. РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T13:59
2022-01-21T13:59
2022-01-21T15:10
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Рост числа заражений омикрон-штаммом коронавируса может продолжаться до конца февраля, рассказал РИА Новости врач-инфекционист, профессор Николай Малышев."Распространение идет очень сильное <…> и по крайней мере до февраля включительно может быть повышение. Да и мэр (Сергей Собянин. — Прим. ред.) говорил, что надо готовиться, и в ближайшие месяца два нас ждут большие цифры", — сказал он.По мнению специалиста, стремительное распространение "омикрона" приведет к увеличению нагрузки на здравоохранение."Госпитализации не растут, а амбулаторные случаи растут, огромная нагрузка на амбулаторную сеть. И хоть и есть сейчас данные, что не так уж и легко он протекает, но даже если и легче, и в процентном отношении госпитализаций меньше, и меньше попадают в реанимацию, но общее-то число, арифметическое, оно все нарастает", — отметил Малышев.Он подчеркнул, что особенно большие нагрузки у амбулаторной службы.Сегодня в России зафиксировали рекордный рост заражений — почти 50 тысяч случаев COVID-19. Число госпитализаций при этом составило немногим более девяти тысяч, а по сравнению с предыдущим днем снизилось на на 0,34 процента.Омикрон-штамм выявили уже в 57 российских регионах. Этот вариант SARS-CoV-2 отличается несколькими десятками мутаций, которые позволяют ему распространяться быстрее предыдущего штамма "дельта" и заражать уже переболевших и вакцинированных. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, заразность "омикрона" от трех до семи раз выше по сравнению с предыдущими вариантами, а инкубационный период сократился до двух-пяти дней.Иммунизация остается самым надежным способом защиты. К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привиты 76 520 849 россиян, число заболевших среди них не превышает четырех процентов.
https://ria.ru/20220121/omikron-1768856954.html
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коронавирус covid-19
13:59 21.01.2022 (обновлено: 15:10 21.01.2022)
Инфекционист допустил рост заражений "омикроном" в течение всего февраля
Инфекционист Малышев: рост числа заболевших от "омикрона" может расти весь февраль
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Рост числа заражений омикрон-штаммом коронавируса может продолжаться до конца февраля, рассказал РИА Новости врач-инфекционист, профессор Николай Малышев.
"Распространение идет очень сильное <…> и по крайней мере до февраля включительно может быть повышение. Да и мэр (Сергей Собянин. — Прим. ред.) говорил, что надо готовиться, и в ближайшие месяца два нас ждут большие цифры", — сказал он.
По мнению специалиста, стремительное распространение "омикрона" приведет к увеличению нагрузки на здравоохранение.
"Госпитализации не растут, а амбулаторные случаи растут, огромная нагрузка на амбулаторную сеть. И хоть и есть сейчас данные, что не так уж и легко он протекает, но даже если и легче, и в процентном отношении госпитализаций меньше, и меньше попадают в реанимацию, но общее-то число, арифметическое, оно все нарастает", — отметил Малышев
.
Он подчеркнул, что особенно большие нагрузки у амбулаторной службы.
"Количество медиков ограничено, и медики не роботы, уже третий год пойдет, как нагрузка на врачей все время увеличивается. А у нас народ не хочет им помогать, не хочет вакцинироваться", — заключил профессор.
Сегодня в России зафиксировали рекордный рост заражений — почти 50 тысяч случаев COVID-19
. Число госпитализаций при этом составило немногим более девяти тысяч, а по сравнению с предыдущим днем снизилось на на 0,34 процента.
Омикрон-штамм выявили уже в 57 российских регионах. Этот вариант SARS-CoV-2 отличается несколькими десятками мутаций, которые позволяют ему распространяться быстрее предыдущего штамма "дельта" и заражать уже переболевших и вакцинированных. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, заразность "омикрона" от трех до семи раз выше по сравнению с предыдущими вариантами, а инкубационный период сократился до двух-пяти дней.
Иммунизация остается самым надежным способом защиты. К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привиты 76 520 849 россиян, число заболевших среди них не превышает четырех процентов.