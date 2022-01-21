https://ria.ru/20220121/omikron-1768839348.html

В Хабаровском крае выявили первый случай "омикрона"

В Хабаровском крае выявили первый случай "омикрона" - РИА Новости, 21.01.2022

В Хабаровском крае выявили первый случай "омикрона"

Первый случай штамма коронавируса "омикрон" выявили в Хабаровском крае, сообщил в своем Telegram-канале зампред правительства региона по социальным вопросам... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T05:27

2022-01-21T05:27

2022-01-21T05:29

общество

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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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ХАБАРОВСК, 21 янв — РИА Новости. Первый случай штамма коронавируса "омикрон" выявили в Хабаровском крае, сообщил в своем Telegram-канале зампред правительства региона по социальным вопросам Евгений Никонов.В минздраве региона журналистам пояснили, что заболевший — житель Хабаровска пожилого возраста — в настоящее время находится на лечении в стационаре. "Все контактные протестированы, ситуация остается на контроле управления Роспотребнадзора", — добавили в министерстве.Ранее первые случаи "омикрона" в ДФО выявили в Приамурье и Якутии.За прошедшие сутки в Хабаровском крае выявлено 272 случаев коронавируса, 459 человек выздоровели, в ковидных госпиталях на ИВЛ находятся 57 человек. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 130 183 случаев COVID-19, 122 804 человека выздоровели, 1308 человек умерли.

https://ria.ru/20220121/omikron-1768835245.html

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общество, хабаровский край, хабаровск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, евгений никонов