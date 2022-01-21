https://ria.ru/20220121/omikron-1768837140.html
Лечение "омикрона" не отличается от других штаммов, рассказал врач
Лечение "омикрона" не отличается от других штаммов, рассказал врач - РИА Новости, 21.01.2022
Лечение "омикрона" не отличается от других штаммов, рассказал врач
Изменение схем лечения коронавируса у заболевших штаммом "омикрон" не требуется, заболевших лечат теми же препаратами и по одним и тем же правилам, рассказал... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T03:55
2022-01-21T03:55
2022-01-21T03:55
распространение коронавируса
общество
москва
здоровье
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
андрей поздняков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760752568_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4dbff4017a1dec1db1886ef2238568a1.jpg
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Изменение схем лечения коронавируса у заболевших штаммом "омикрон" не требуется, заболевших лечат теми же препаратами и по одним и тем же правилам, рассказал РИА Новости врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главврач клинико-диагностической лаборатории ООО "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков.Он пояснил, что "при легких формах заболевания, каковых большинство, используется симптоматическая терапия: режим, легкоусвояемая диета, обильная жидкостная нагрузка и препараты, при необходимости снимающие симптомы данного заболевания"."В терапии среднетяжелых и тяжелых форм последовательно добавляются: местные и системные глюкокортикостероиды, антикоагулянты, моноклональные антитела и так далее. Изменений в терапевтической тактике в зависимости от штамма, вызвавшего заболевания у конкретного пациента, не проводится", — подчеркнул кандидат медицинских наук.Поздняков отметил, что "этиотропная (специфическая противовирусная) терапия данной инфекции до сих пор находится на самом начальном этапе повсеместного применения: эффективность фавипиравира пока не очень убедительная, ремдесивир применяется только в стационарах, путем внутривенного введения"."Самые новые, зарегистрированные в конце 2021 года препараты: отечественная разработка – синтетическая малая интерферирующая РНК (МИР-19 от ФГБУ "ГНЦ Институт иммунологии" ФМБА России), комбинация нирматрелвир/ритонавир (коммерческое название Паксловид, Pfizer), молнупиравир (коммерческое название Лагиврио, MSD) — только поступают в медицинские учреждения. Их реальная эффективность станет понятна после определенного времени", — заключил врач.
https://ria.ru/20220121/omikron-1768836465.html
https://ria.ru/20220121/omikron-1768835451.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760752568_96:0:2827:2048_1920x0_80_0_0_d5ee42ee8c8a998502f7446f0216afe0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, здоровье, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, андрей поздняков, мир-19 (препарат для лечения covid-19)
Лечение "омикрона" не отличается от других штаммов, рассказал врач
Инфекционист Поздянков: лечение "омикрона" не отличается от других штаммов COVID-19
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Изменение схем лечения коронавируса у заболевших штаммом "омикрон" не требуется, заболевших лечат теми же препаратами и по одним и тем же правилам, рассказал РИА Новости врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главврач клинико-диагностической лаборатории ООО "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков.
"Несмотря на новую и пугающую многих букву греческого алфавита в истории пандемии самого известного заболевания 2020-2022, по терапии можно сказать следующее: ничего не меняется", — сказал Поздняков.
Он пояснил, что "при легких формах заболевания, каковых большинство, используется симптоматическая терапия: режим, легкоусвояемая диета, обильная жидкостная нагрузка и препараты, при необходимости снимающие симптомы данного заболевания".
"В терапии среднетяжелых и тяжелых форм последовательно добавляются: местные и системные глюкокортикостероиды, антикоагулянты, моноклональные антитела и так далее. Изменений в терапевтической тактике в зависимости от штамма, вызвавшего заболевания у конкретного пациента, не проводится", — подчеркнул кандидат медицинских наук.
Поздняков отметил, что "этиотропная (специфическая противовирусная) терапия данной инфекции до сих пор находится на самом начальном этапе повсеместного применения: эффективность фавипиравира пока не очень убедительная, ремдесивир применяется только в стационарах, путем внутривенного введения".
"Самые новые, зарегистрированные в конце 2021 года препараты: отечественная разработка – синтетическая малая интерферирующая РНК (МИР-19
от ФГБУ "ГНЦ Институт иммунологии" ФМБА России
), комбинация нирматрелвир/ритонавир (коммерческое название Паксловид, Pfizer), молнупиравир (коммерческое название Лагиврио, MSD) — только поступают в медицинские учреждения. Их реальная эффективность станет понятна после определенного времени", — заключил врач.