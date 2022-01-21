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https://ria.ru/20220121/omikron-1768837140.html
Лечение "омикрона" не отличается от других штаммов, рассказал врач
Лечение "омикрона" не отличается от других штаммов, рассказал врач - РИА Новости, 21.01.2022
Лечение "омикрона" не отличается от других штаммов, рассказал врач
Изменение схем лечения коронавируса у заболевших штаммом "омикрон" не требуется, заболевших лечат теми же препаратами и по одним и тем же правилам, рассказал... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T03:55
2022-01-21T03:55
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Изменение схем лечения коронавируса у заболевших штаммом "омикрон" не требуется, заболевших лечат теми же препаратами и по одним и тем же правилам, рассказал РИА Новости врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главврач клинико-диагностической лаборатории ООО "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков.Он пояснил, что "при легких формах заболевания, каковых большинство, используется симптоматическая терапия: режим, легкоусвояемая диета, обильная жидкостная нагрузка и препараты, при необходимости снимающие симптомы данного заболевания"."В терапии среднетяжелых и тяжелых форм последовательно добавляются: местные и системные глюкокортикостероиды, антикоагулянты, моноклональные антитела и так далее. Изменений в терапевтической тактике в зависимости от штамма, вызвавшего заболевания у конкретного пациента, не проводится", — подчеркнул кандидат медицинских наук.Поздняков отметил, что "этиотропная (специфическая противовирусная) терапия данной инфекции до сих пор находится на самом начальном этапе повсеместного применения: эффективность фавипиравира пока не очень убедительная, ремдесивир применяется только в стационарах, путем внутривенного введения"."Самые новые, зарегистрированные в конце 2021 года препараты: отечественная разработка – синтетическая малая интерферирующая РНК (МИР-19 от ФГБУ "ГНЦ Институт иммунологии" ФМБА России), комбинация нирматрелвир/ритонавир (коммерческое название Паксловид, Pfizer), молнупиравир (коммерческое название Лагиврио, MSD) — только поступают в медицинские учреждения. Их реальная эффективность станет понятна после определенного времени", — заключил врач.
https://ria.ru/20220121/omikron-1768836465.html
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общество, москва, здоровье, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, андрей поздняков, мир-19 (препарат для лечения covid-19)
03:55 21.01.2022
 
Лечение "омикрона" не отличается от других штаммов, рассказал врач

Инфекционист Поздянков: лечение "омикрона" не отличается от других штаммов COVID-19

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВрачи и пациенты в реанимационном отделении COVID-госпиталя на базе Краевой клинической больницы №2 в Краснодаре
Врачи и пациенты в реанимационном отделении COVID-госпиталя на базе Краевой клинической больницы №2 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Врачи и пациенты в реанимационном отделении COVID-госпиталя на базе Краевой клинической больницы №2 в Краснодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Изменение схем лечения коронавируса у заболевших штаммом "омикрон" не требуется, заболевших лечат теми же препаратами и по одним и тем же правилам, рассказал РИА Новости врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главврач клинико-диагностической лаборатории ООО "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков.

"Несмотря на новую и пугающую многих букву греческого алфавита в истории пандемии самого известного заболевания 2020-2022, по терапии можно сказать следующее: ничего не меняется", — сказал Поздняков.

Он пояснил, что "при легких формах заболевания, каковых большинство, используется симптоматическая терапия: режим, легкоусвояемая диета, обильная жидкостная нагрузка и препараты, при необходимости снимающие симптомы данного заболевания".
"В терапии среднетяжелых и тяжелых форм последовательно добавляются: местные и системные глюкокортикостероиды, антикоагулянты, моноклональные антитела и так далее. Изменений в терапевтической тактике в зависимости от штамма, вызвавшего заболевания у конкретного пациента, не проводится", — подчеркнул кандидат медицинских наук.
Медицинские работники везут пациента на носилках по коридору COVID-госпиталя на базе Краевой клинической больницы № 2 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
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Поздняков отметил, что "этиотропная (специфическая противовирусная) терапия данной инфекции до сих пор находится на самом начальном этапе повсеместного применения: эффективность фавипиравира пока не очень убедительная, ремдесивир применяется только в стационарах, путем внутривенного введения".
"Самые новые, зарегистрированные в конце 2021 года препараты: отечественная разработка – синтетическая малая интерферирующая РНК (МИР-19 от ФГБУ "ГНЦ Институт иммунологии" ФМБА России), комбинация нирматрелвир/ритонавир (коммерческое название Паксловид, Pfizer), молнупиравир (коммерческое название Лагиврио, MSD) — только поступают в медицинские учреждения. Их реальная эффективность станет понятна после определенного времени", — заключил врач.
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Распространение коронавирусаОбществоМоскваЗдоровьеРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииАндрей ПоздняковМИР-19 (препарат для лечения COVID-19)
 
 
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