https://ria.ru/20220121/omikron-1768837140.html

Лечение "омикрона" не отличается от других штаммов, рассказал врач

Лечение "омикрона" не отличается от других штаммов, рассказал врач - РИА Новости, 21.01.2022

Лечение "омикрона" не отличается от других штаммов, рассказал врач

Изменение схем лечения коронавируса у заболевших штаммом "омикрон" не требуется, заболевших лечат теми же препаратами и по одним и тем же правилам, рассказал... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T03:55

2022-01-21T03:55

2022-01-21T03:55

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Изменение схем лечения коронавируса у заболевших штаммом "омикрон" не требуется, заболевших лечат теми же препаратами и по одним и тем же правилам, рассказал РИА Новости врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главврач клинико-диагностической лаборатории ООО "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков.Он пояснил, что "при легких формах заболевания, каковых большинство, используется симптоматическая терапия: режим, легкоусвояемая диета, обильная жидкостная нагрузка и препараты, при необходимости снимающие симптомы данного заболевания"."В терапии среднетяжелых и тяжелых форм последовательно добавляются: местные и системные глюкокортикостероиды, антикоагулянты, моноклональные антитела и так далее. Изменений в терапевтической тактике в зависимости от штамма, вызвавшего заболевания у конкретного пациента, не проводится", — подчеркнул кандидат медицинских наук.Поздняков отметил, что "этиотропная (специфическая противовирусная) терапия данной инфекции до сих пор находится на самом начальном этапе повсеместного применения: эффективность фавипиравира пока не очень убедительная, ремдесивир применяется только в стационарах, путем внутривенного введения"."Самые новые, зарегистрированные в конце 2021 года препараты: отечественная разработка – синтетическая малая интерферирующая РНК (МИР-19 от ФГБУ "ГНЦ Институт иммунологии" ФМБА России), комбинация нирматрелвир/ритонавир (коммерческое название Паксловид, Pfizer), молнупиравир (коммерческое название Лагиврио, MSD) — только поступают в медицинские учреждения. Их реальная эффективность станет понятна после определенного времени", — заключил врач.

https://ria.ru/20220121/omikron-1768836465.html

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