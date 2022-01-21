https://ria.ru/20220121/ombudsmen-1768881019.html

В Красноярске проверят информацию о забытой при эвакуации девочке-инвалиде

В Красноярске проверят информацию о забытой при эвакуации девочке-инвалиде - РИА Новости, 21.01.2022

В Красноярске проверят информацию о забытой при эвакуации девочке-инвалиде

Аппарат уполномоченного по правам ребенка в Красноярском крае проверяет информацию о якобы забытой девочке-инвалиде при массовой эвакуации в школе, сообщила РИА РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T12:22

2022-01-21T12:22

2022-01-21T12:22

происшествия

красноярск

красноярский край

ирина мирошникова

ложные сообщения о минировании зданий

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757366945_59:743:2379:2048_1920x0_80_0_0_53052dc417b86340e3cf315d97f23a6b.jpg

КРАСНОЯРСК, 21 янв - РИА Новости. Аппарат уполномоченного по правам ребенка в Красноярском крае проверяет информацию о якобы забытой девочке-инвалиде при массовой эвакуации в школе, сообщила РИА Новости региональный детский омбудсмен Ирина Мирошникова.Ранее на портале "ТВК" был размещен материал, в котором утверждалось, что первоклассницу с инвалидностью оставили в школе во время эвакуации.В управлении образования Красноярска РИА Новости также сообщили о начале проведения проверки по сообщению в СМИ.Волна "минирований" началась в Красноярске 13 января, тогда было эвакуировано более 86 тысяч учащихся и 6,5 тысячи сотрудников красноярских школ. На следующий день и 17 января эвакуация повторилась еще в нескольких школах. Во вторник 18 января эвакуировали 122 школы. В среду эвакуировали детсады. В этот же день краевые власти заявили, что эвакуация из-за "минирований" больше проводиться не будет, поскольку со вторника все образовательные учреждения города взяты силовиками под круглосуточную охрану.

https://ria.ru/20220121/shkoly-1768878264.html

красноярск

красноярский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, красноярск, красноярский край, ирина мирошникова, ложные сообщения о минировании зданий