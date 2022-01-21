https://ria.ru/20220121/ombudsmen-1768881019.html
В Красноярске проверят информацию о забытой при эвакуации девочке-инвалиде
В Красноярске проверят информацию о забытой при эвакуации девочке-инвалиде - РИА Новости, 21.01.2022
В Красноярске проверят информацию о забытой при эвакуации девочке-инвалиде
Аппарат уполномоченного по правам ребенка в Красноярском крае проверяет информацию о якобы забытой девочке-инвалиде при массовой эвакуации в школе, сообщила РИА РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T12:22
2022-01-21T12:22
2022-01-21T12:22
происшествия
красноярск
красноярский край
ирина мирошникова
ложные сообщения о минировании зданий
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КРАСНОЯРСК, 21 янв - РИА Новости. Аппарат уполномоченного по правам ребенка в Красноярском крае проверяет информацию о якобы забытой девочке-инвалиде при массовой эвакуации в школе, сообщила РИА Новости региональный детский омбудсмен Ирина Мирошникова.Ранее на портале "ТВК" был размещен материал, в котором утверждалось, что первоклассницу с инвалидностью оставили в школе во время эвакуации.В управлении образования Красноярска РИА Новости также сообщили о начале проведения проверки по сообщению в СМИ.Волна "минирований" началась в Красноярске 13 января, тогда было эвакуировано более 86 тысяч учащихся и 6,5 тысячи сотрудников красноярских школ. На следующий день и 17 января эвакуация повторилась еще в нескольких школах. Во вторник 18 января эвакуировали 122 школы. В среду эвакуировали детсады. В этот же день краевые власти заявили, что эвакуация из-за "минирований" больше проводиться не будет, поскольку со вторника все образовательные учреждения города взяты силовиками под круглосуточную охрану.
https://ria.ru/20220121/shkoly-1768878264.html
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происшествия, красноярск, красноярский край, ирина мирошникова, ложные сообщения о минировании зданий
В Красноярске проверят информацию о забытой при эвакуации девочке-инвалиде
Омбудсмен проверяет информацию о забытой при эвакуации в Красноярске девочке-инвалиде