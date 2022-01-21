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Омбудсмен призвала вывести суррогатное материнство из коммерческого сектора
Омбудсмен призвала вывести суррогатное материнство из коммерческого сектора - РИА Новости, 21.01.2022
Омбудсмен призвала вывести суррогатное материнство из коммерческого сектора
Уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова, комментируя в своём телеграм-канале предложение полностью запретить суррогатное... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T11:52
2022-01-21T11:52
2022-01-21T12:02
общество
московская область (подмосковье)
госдума рф
ксения мишонова
россия
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова, комментируя в своём телеграм-канале предложение полностью запретить суррогатное материнство в стране, заявила, что важно вывести его из коммерческого сектора.В среду Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей предложил полностью запретить суррогатное материнство в России."Я была в числе первых, кто заговорил о необходимости запретить суррогатное материнство для иностранцев... Кроме того, важно вывести эту услугу из коммерческого сектора, чтобы суррогатное материнство было в наших госклиниках", - рассказала Мишонова.По словам Мишоновой, полностью запретить суррогатное материнство в стране - это преждевременно из-за демографической ситуации."Другое дело, мы можем совершенствовать этот закон, например, запрещать иметь детей таким образом однополым парам и так далее", - считает Мишонова.Вместе с этим, при выводе услуги из коммерческого сектора появится возможность вести более прозрачный метод учета детей, рождённых при помощи суррогатного материнства. На данный момент такая статистика не ведётся, уточнила омбудсмен.
https://radiosputnik.ria.ru/20220119/materinstvo-1768591141.html
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общество, московская область (подмосковье), госдума рф, ксения мишонова, россия
11:52 21.01.2022 (обновлено: 12:02 21.01.2022)
Омбудсмен призвала вывести суррогатное материнство из коммерческого сектора
Детский омбудсмен в Подмосковье Мишонова: суррогатное материнство должно быть прозрачным
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова, комментируя в своём телеграм-канале предложение полностью запретить суррогатное материнство в стране, заявила, что важно вывести его из коммерческого сектора.
В среду Комитет Госдумы
по вопросам семьи, женщин и детей предложил полностью запретить суррогатное материнство в России
.
"Я была в числе первых, кто заговорил о необходимости запретить суррогатное материнство для иностранцев... Кроме того, важно вывести эту услугу из коммерческого сектора, чтобы суррогатное материнство было в наших госклиниках", - рассказала Мишонова
.
По словам Мишоновой, полностью запретить суррогатное материнство в стране - это преждевременно из-за демографической ситуации.
"Другое дело, мы можем совершенствовать этот закон, например, запрещать иметь детей таким образом однополым парам и так далее", - считает Мишонова.
Вместе с этим, при выводе услуги из коммерческого сектора появится возможность вести более прозрачный метод учета детей, рождённых при помощи суррогатного материнства. На данный момент такая статистика не ведётся, уточнила омбудсмен.