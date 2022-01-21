https://ria.ru/20220121/ombudsmen-1768875493.html

Омбудсмен призвала вывести суррогатное материнство из коммерческого сектора

Омбудсмен призвала вывести суррогатное материнство из коммерческого сектора - РИА Новости, 21.01.2022

Омбудсмен призвала вывести суррогатное материнство из коммерческого сектора

Уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова, комментируя в своём телеграм-канале предложение полностью запретить суррогатное... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T11:52

2022-01-21T11:52

2022-01-21T12:02

общество

московская область (подмосковье)

госдума рф

ксения мишонова

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754581044_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f29dd15fd3cd3b7892063d1c56cf757c.jpg

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова, комментируя в своём телеграм-канале предложение полностью запретить суррогатное материнство в стране, заявила, что важно вывести его из коммерческого сектора.В среду Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей предложил полностью запретить суррогатное материнство в России."Я была в числе первых, кто заговорил о необходимости запретить суррогатное материнство для иностранцев... Кроме того, важно вывести эту услугу из коммерческого сектора, чтобы суррогатное материнство было в наших госклиниках", - рассказала Мишонова.По словам Мишоновой, полностью запретить суррогатное материнство в стране - это преждевременно из-за демографической ситуации."Другое дело, мы можем совершенствовать этот закон, например, запрещать иметь детей таким образом однополым парам и так далее", - считает Мишонова.Вместе с этим, при выводе услуги из коммерческого сектора появится возможность вести более прозрачный метод учета детей, рождённых при помощи суррогатного материнства. На данный момент такая статистика не ведётся, уточнила омбудсмен.

https://radiosputnik.ria.ru/20220119/materinstvo-1768591141.html

московская область (подмосковье)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, московская область (подмосковье), госдума рф, ксения мишонова, россия