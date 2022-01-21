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https://ria.ru/20220121/okkupatsiya-1768979328.html
Пресс-секретарь Зеленского разъяснил слова об "оккупации" Россией Харькова
Пресс-секретарь Зеленского разъяснил слова об "оккупации" Россией Харькова - РИА Новости, 21.01.2022
Пресс-секретарь Зеленского разъяснил слова об "оккупации" Россией Харькова
Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, комментируя слова Владимира Зеленского о том, что Россия может оккупировать Харьков, заявил, что "это был... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T18:52
2022-01-21T18:52
в мире
украина
харьков
владимир зеленский
ситуация в днр и лнр
россия
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КИЕВ, 21 янв – РИА Новости. Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, комментируя слова Владимира Зеленского о том, что Россия может оккупировать Харьков, заявил, что "это был просто пример, гипотетический сценарий".Ранее Зеленский в интервью The Washington Post заявил, что на территории крупных городов Украины может якобы произойти "вторжение РФ", как утверждает президент, под предлогом защиты русскоязычного населения. В частности, считает Зеленский, может быть "оккупированным" Харьков."Я думаю, тиражирующие не читали текст интервью, а выдергивают эту фразу. Мне кажется, этот абзац самодостаточен и не нуждается в разъяснениях", - цитирует Никифорова издание "НВ".По его словам, "президент размышлял об эскалации". "Но если вы спрашиваете, я думаю, что президент размышлял о том, если, допустим, будет эскалация, какой бы она могла быть. Это был просто пример, гипотетический сценарий. То есть он не имел в виду, что Харьков будет оккупирован", - сказал Никифоров.В пятницу мэр Харькова Игорь Терехов призвал харьковчан не паниковать после утверждений президента Украины Владимира Зеленского по поводу якобы угрозы захвата города и заверил, что здесь готовы дать отпор.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Отношения Москвы и Киева ухудшились после воссоединения Крыма с Россией и на фоне вооруженного конфликта в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства, а в январе 2015 года официально объявили ее "страной-агрессором". РФ неоднократно подчеркивала, что не участвует во внутриукраинском конфликте и не является субъектом минских соглашений.
https://ria.ru/20220119/ukraina-1768454369.html
https://ria.ru/20220121/vlozheniya-1768810922.html
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в мире, украина, харьков, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр, россия
18:52 21.01.2022
 
Пресс-секретарь Зеленского разъяснил слова об "оккупации" Россией Харькова

Пресс-секретарь Зеленского Никифоров об "оккупации" Россией Харькова: это просто пример

CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский
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КИЕВ, 21 янв – РИА Новости. Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, комментируя слова Владимира Зеленского о том, что Россия может оккупировать Харьков, заявил, что "это был просто пример, гипотетический сценарий".
Ранее Зеленский в интервью The Washington Post заявил, что на территории крупных городов Украины может якобы произойти "вторжение РФ", как утверждает президент, под предлогом защиты русскоязычного населения. В частности, считает Зеленский, может быть "оккупированным" Харьков.
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"Я думаю, тиражирующие не читали текст интервью, а выдергивают эту фразу. Мне кажется, этот абзац самодостаточен и не нуждается в разъяснениях", - цитирует Никифорова издание "НВ".
По его словам, "президент размышлял об эскалации". "Но если вы спрашиваете, я думаю, что президент размышлял о том, если, допустим, будет эскалация, какой бы она могла быть. Это был просто пример, гипотетический сценарий. То есть он не имел в виду, что Харьков будет оккупирован", - сказал Никифоров.
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Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
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При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Отношения Москвы и Киева ухудшились после воссоединения Крыма с Россией и на фоне вооруженного конфликта в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства, а в январе 2015 года официально объявили ее "страной-агрессором". РФ неоднократно подчеркивала, что не участвует во внутриукраинском конфликте и не является субъектом минских соглашений.
Солдат британского спецназа - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
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