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В Якутске ужесточили ограничения по COVID-19

В Якутске ужесточили ограничения по COVID-19 - РИА Новости, 21.01.2022

В Якутске ужесточили ограничения по COVID-19

Дополнительные меры ограничений ввели в Якутске из-за коронавируса, они касаются организаций общественного питания и торговли, сообщает оперативный штаб... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T18:00

2022-01-21T18:00

2022-01-21T18:00

распространение коронавируса

общество

якутск

айсен николаев

коронавирусы

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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ЯКУТСК, 21 янв – РИА Новости. Дополнительные меры ограничений ввели в Якутске из-за коронавируса, они касаются организаций общественного питания и торговли, сообщает оперативный штаб республики.За последние дни идет серьезное увеличение количества болезни. 80% заболевания за последние четыре дня приходится на город Якутск.Отмечается, что в пятницу глава республики Айсен Николаев подписал новый указ, в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в городе Якутске. "В столице региона введены дополнительные ограничительные мероприятия", - рассказали в оперштабе.До особого распоряжения каждый понедельник и вторник предприятия торговли, торгово-развлекательные центры, торговые центры, торговые комплексы, ярмарки, рынки будут закрываться на дезинфекцию по утвержденному мэрией графику (50% – в понедельник, 50% – во вторник).Управляющими организациями и товариществами собственников жилья многоквартирных жилых домов еженедельно будет проводиться дезинфекция мест общего пользования многоквартирных жилых домов."Рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары, закусочные, банкетные залы, иные предприятия общественного питания, расположенные на территории города Якутска, будут работать до 23.00 часов. Кроме того, на территории ГО "город Якутск" приостанавливается деятельность фудкортов (за исключением реализации готовых блюд путем доставки потребителю, продажи на вынос), аттракционов, а также детских игровых комнат и детских развлекательных центров", - добавили в оперштабе.Ранее сообщалось о том, что массовая вакцинация от коронавируса помогла якутянам легче переносить COVID-19, несмотря на быстрое распространение "омикрона". Более 77% взрослых якутян получили вакцину от новой коронавирусной инфекции.

якутск

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общество, якутск, айсен николаев, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии