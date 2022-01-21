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Глава Рязанской области: надо сделать все, чтобы не было очередей в детсады
Глава Рязанской области: надо сделать все, чтобы не было очередей в детсады - РИА Новости, 21.01.2022
Глава Рязанской области: надо сделать все, чтобы не было очередей в детсады
Власти Рязанской области должны сделать все необходимое, чтобы в регионе не было очередей в детские сады и ясли, сказал губернатор региона Николай Любимов. РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T18:22
2022-01-21T18:22
2022-01-21T18:22
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РЯЗАНЬ, 21 янв - РИА Новости. Власти Рязанской области должны сделать все необходимое, чтобы в регионе не было очередей в детские сады и ясли, сказал губернатор региона Николай Любимов."Мы должны сделать все необходимое, чтобы очередей в детсады и ясли в регионе не было. Для этого сейчас существует много механизмов, которые заложены прежде всего в национальных проектах. Они реализуются по поручению президента, и все поставленные задачи будут обязательно выполнены", – отметил Любимов на церемонии открытия пристройки к дошкольному образовательному учреждению в Рязани.Пристройка к детскому саду № 121 в Рязани возводилась в рамках нацпроекта "Демография", на строительство и оснащение направили около 64 миллионов рублей. Посещать новый корпус будут 80 детей в возрасте от года до трех лет. Здесь обустроены игровые комнаты, спальни, раздевалки, буфетные, бытовые помещения и медкабинет. На прилегающей территории размещены беседки, физкультурные и игровые площадки. Любимов передал учреждению телевизор для проведения образовательных и творческих занятий с детьми.
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общество, рязанская область, рязань, николай любимов
Глава Рязанской области: надо сделать все, чтобы не было очередей в детсады
Глава Рязанской области Любимов: необходимо сделать все, чтобы не было очередей в детсады