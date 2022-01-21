Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Рязанская область
Рязанская область
https://ria.ru/20220121/ocheredi-1768972645.html
Глава Рязанской области: надо сделать все, чтобы не было очередей в детсады
Глава Рязанской области: надо сделать все, чтобы не было очередей в детсады - РИА Новости, 21.01.2022
Глава Рязанской области: надо сделать все, чтобы не было очередей в детсады
Власти Рязанской области должны сделать все необходимое, чтобы в регионе не было очередей в детские сады и ясли, сказал губернатор региона Николай Любимов. РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T18:22
2022-01-21T18:22
рязанская область
общество
рязанская область
рязань
николай любимов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/12/1759599634_0:76:1024:652_1920x0_80_0_0_fce13cb1ff0e17818c80e66e98dd3bc8.jpg
РЯЗАНЬ, 21 янв - РИА Новости. Власти Рязанской области должны сделать все необходимое, чтобы в регионе не было очередей в детские сады и ясли, сказал губернатор региона Николай Любимов."Мы должны сделать все необходимое, чтобы очередей в детсады и ясли в регионе не было. Для этого сейчас существует много механизмов, которые заложены прежде всего в национальных проектах. Они реализуются по поручению президента, и все поставленные задачи будут обязательно выполнены", – отметил Любимов на церемонии открытия пристройки к дошкольному образовательному учреждению в Рязани.Пристройка к детскому саду № 121 в Рязани возводилась в рамках нацпроекта "Демография", на строительство и оснащение направили около 64 миллионов рублей. Посещать новый корпус будут 80 детей в возрасте от года до трех лет. Здесь обустроены игровые комнаты, спальни, раздевалки, буфетные, бытовые помещения и медкабинет. На прилегающей территории размещены беседки, физкультурные и игровые площадки. Любимов передал учреждению телевизор для проведения образовательных и творческих занятий с детьми.
https://ria.ru/20220119/punkt-1768575256.html
рязанская область
рязань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/12/1759599634_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_665feb4b47c54a92d4b02a4e4c5b3a3c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, рязанская область, рязань, николай любимов
18:22 21.01.2022
 
Глава Рязанской области: надо сделать все, чтобы не было очередей в детсады

Глава Рязанской области Любимов: необходимо сделать все, чтобы не было очередей в детсады

© Фото : @rashidtemrezov / InstagramДетсад-ясли
Детсад-ясли - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
© Фото : @rashidtemrezov / Instagram
Детсад-ясли
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 21 янв - РИА Новости. Власти Рязанской области должны сделать все необходимое, чтобы в регионе не было очередей в детские сады и ясли, сказал губернатор региона Николай Любимов.
"Мы должны сделать все необходимое, чтобы очередей в детсады и ясли в регионе не было. Для этого сейчас существует много механизмов, которые заложены прежде всего в национальных проектах. Они реализуются по поручению президента, и все поставленные задачи будут обязательно выполнены", – отметил Любимов на церемонии открытия пристройки к дошкольному образовательному учреждению в Рязани.
Пристройка к детскому саду № 121 в Рязани возводилась в рамках нацпроекта "Демография", на строительство и оснащение направили около 64 миллионов рублей. Посещать новый корпус будут 80 детей в возрасте от года до трех лет. Здесь обустроены игровые комнаты, спальни, раздевалки, буфетные, бытовые помещения и медкабинет. На прилегающей территории размещены беседки, физкультурные и игровые площадки. Любимов передал учреждению телевизор для проведения образовательных и творческих занятий с детьми.
Стетоскоп - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
19 января, 15:57Рязанская область
В Рязанской области откроют 12 новых фельдшерско-акушерских пунктов
 
Рязанская областьОбществоРязанская областьРязаньНиколай Любимов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:49Минобороны Латвии отправит Украине ПЗРК Stinger при конфликте с Россией
00:36Артемий Лебедев иронично отреагировал на украинские санкции
00:32Глава Минобороны Румынии заявил о попытке России создать железный занавес
00:24Зеленский ввел в действие санкции против Юрия Чайки
00:19Рогозин рассказал, когда отменят повышенный уровень опасности на Байконуре
00:11Зеленский ввел санкции против дизайнера Артемия Лебедева
00:00В ЛНР отреагировали на призывы Блинкена выполнять Минские соглашения
23:50Зеленский ввел санкции против российских компаний
23:46Еврокомиссар раскритиковала Литву
23:36Блинкен проинформировал Кулебу об итогах встречи с Лавровым
23:31Порошенко призвал Зеленского объединиться
23:31В Конгресс США внесли проект санкций против руководства России
23:27Белый дом пообещал письменно ответить на предложения России по безопасности
23:18Семья, где устроили оргию на глазах детей, на учете не состояла
23:17Санду считает, что Россия мешала Молдавии обрести независимость от СССР
23:11США следуют повестке, сформулированной Россией, заявил Рябков
23:10Слуцкий призвал США направить силы на урегулирование ситуации на Украине
22:57Супруга экс-судьи Чечни рассказала, как с ней обращались правоохранители
22:55Ученый рассказал, чего ждать от новой разновидности "омикрона"
22:53Президент Молдавии не увидела причин для опасения российских военных
Лента новостейМолния
Минобороны Латвии отправит Украине ПЗРК Stinger при конфликте с РоссиейАртемий Лебедев иронично отреагировал на украинские санкцииГлава Минобороны Румынии заявил о попытке России создать железный занавесЗеленский ввел в действие санкции против Юрия ЧайкиРогозин рассказал, когда отменят повышенный уровень опасности на БайконуреЗеленский ввел санкции против дизайнера Артемия ЛебедеваВ ЛНР отреагировали на призывы Блинкена выполнять Минские соглашенияЗеленский ввел санкции против российских компанийЕврокомиссар раскритиковала ЛитвуБлинкен проинформировал Кулебу об итогах встречи с ЛавровымПорошенко призвал Зеленского объединитьсяВ Конгресс США внесли проект санкций против руководства РоссииБелый дом пообещал письменно ответить на предложения России по безопасностиСемья, где устроили оргию на глазах детей, на учете не состоялаСанду считает, что Россия мешала Молдавии обрести независимость от СССРСША следуют повестке, сформулированной Россией, заявил РябковСлуцкий призвал США направить силы на урегулирование ситуации на УкраинеСупруга экс-судьи Чечни рассказала, как с ней обращались правоохранителиУченый рассказал, чего ждать от новой разновидности "омикрона"Президент Молдавии не увидела причин для опасения российских военных