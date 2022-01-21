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Источник раскрыл подробности обвинения замглавы Минтранса Токарева
Источник раскрыл подробности обвинения замглавы Минтранса Токарева - РИА Новости, 21.01.2022
Источник раскрыл подробности обвинения замглавы Минтранса Токарева
Замминистра транспорта Владимир Токарев, которого задержали по обвинению в мошенничестве, вместе со своими подельниками организовал заключение фиктивных... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T07:10
2022-01-21T08:42
происшествия
москва
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
владимир токарев
россия
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Замминистра транспорта Владимир Токарев, которого задержали по обвинению в мошенничестве, вместе со своими подельниками организовал заключение фиктивных договоров для вывода денег со счетов подконтрольной ему компании, а также совершил нецелевое расходование средств, выделенных на реконструкцию железнодорожного участка в Краснодарском крае, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах."Токарев обеспечил заключение контракта подконтрольного ему "Главстройинвеста" со "СпецТрансСтроем", по этому договору должны были провести строительно-монтажные работы по реконструкции участка в Краснодарском крае", — сказал собеседник агентства.Он уточнил, что речь идет об участке имени Максима Горького — Котельниково —Тихорецкая — Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. На сайте "Росжелдорпроекта" указано, что проект завершили в 2018 году, при этом исполнителем обозначена другая компания — "Кавжелдорпроект".По словам источника, обвиняемые перевели со счетов "СпецТрансСтроя" на счет "Главстройинвеста" авансовые платежи, которые потом были потрачены на другие цели, не относящиеся ни к строительству, ни к договорам."Токарев и его подельники, которые занимали должности в этих же фирмах, создавали видимость того, что на объекте ведутся работы. При этом они заключили несколько фиктивных договоров займа и договоров оказания транспортных и иных услуг, после чего организовали перечисление денежных средств "Главстройинвеста" на счета "своих" юрлиц и ИП, которые они же сами и контролировали", — сказал собеседник агентства.Ранее источник РИА Новости заявил, что ущерб от вменяемого фигурантам мошенничества превысил 500 миллионов рублей.По данным МВД, с 2016 по 2018 год Токарев, работая первым замгендиректора ООО "СпецТрансСтрой", для хищения денег привлек несколько человек из руководства этой компании, ООО "Главстройинвест" и других связанных юрлиц.Накануне в кабинете чиновника и его доме прошли обыски, самого замминистра задержали и предъявили ему обвинение по части четыре статьи 159 Уголовного кодекса. Следствие намерено ходатайствовать об аресте. Возбуждено уголовное дело, его фигурантам вменяют мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения.В пресс-службе Минтранса подтвердили, что началась проверка, ведомство оказывает все содействие следствию.Токарев занял пост замминистра в ноябре 2018 года. С мая 2020 по январь 2021 года он совмещал работу в министерстве и руководство Федеральным агентством железнодорожного транспорта. До перехода в Минтранс был заместителем министра регионального развития, министра строительства и ЖКХ, занимал руководящие должности в "РусГидро" и "Спецтрансстрое".
https://ria.ru/20220120/rassledovanie-1768743057.html
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происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии), владимир токарев, россия
07:10 21.01.2022 (обновлено: 08:42 21.01.2022)
 
Источник раскрыл подробности обвинения замглавы Минтранса Токарева

Источник РИА Новости: замглавы Минтранса Токареву вменяют заключение фиктивных договоров

© Фото : Министерство транспорта РФ Владимир Токарев
 Владимир Токарев - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
© Фото : Министерство транспорта РФ
Владимир Токарев. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв РИА Новости. Замминистра транспорта Владимир Токарев, которого задержали по обвинению в мошенничестве, вместе со своими подельниками организовал заключение фиктивных договоров для вывода денег со счетов подконтрольной ему компании, а также совершил нецелевое расходование средств, выделенных на реконструкцию железнодорожного участка в Краснодарском крае, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Токарев обеспечил заключение контракта подконтрольного ему "Главстройинвеста" со "СпецТрансСтроем", по этому договору должны были провести строительно-монтажные работы по реконструкции участка в Краснодарском крае", — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что речь идет об участке имени Максима Горького — Котельниково —Тихорецкая — Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. На сайте "Росжелдорпроекта" указано, что проект завершили в 2018 году, при этом исполнителем обозначена другая компания — "Кавжелдорпроект".
По словам источника, обвиняемые перевели со счетов "СпецТрансСтроя" на счет "Главстройинвеста" авансовые платежи, которые потом были потрачены на другие цели, не относящиеся ни к строительству, ни к договорам.
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"Токарев и его подельники, которые занимали должности в этих же фирмах, создавали видимость того, что на объекте ведутся работы. При этом они заключили несколько фиктивных договоров займа и договоров оказания транспортных и иных услуг, после чего организовали перечисление денежных средств "Главстройинвеста" на счета "своих" юрлиц и ИП, которые они же сами и контролировали", — сказал собеседник агентства.
Ранее источник РИА Новости заявил, что ущерб от вменяемого фигурантам мошенничества превысил 500 миллионов рублей.
По данным МВД, с 2016 по 2018 год Токарев, работая первым замгендиректора ООО "СпецТрансСтрой", для хищения денег привлек несколько человек из руководства этой компании, ООО "Главстройинвест" и других связанных юрлиц.
Накануне в кабинете чиновника и его доме прошли обыски, самого замминистра задержали и предъявили ему обвинение по части четыре статьи 159 Уголовного кодекса. Следствие намерено ходатайствовать об аресте. Возбуждено уголовное дело, его фигурантам вменяют мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения.
В пресс-службе Минтранса подтвердили, что началась проверка, ведомство оказывает все содействие следствию.
Токарев занял пост замминистра в ноябре 2018 года. С мая 2020 по январь 2021 года он совмещал работу в министерстве и руководство Федеральным агентством железнодорожного транспорта. До перехода в Минтранс был заместителем министра регионального развития, министра строительства и ЖКХ, занимал руководящие должности в "РусГидро" и "Спецтрансстрое".
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