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В ЛНР рассказали об обстреле украинскими силовиками поселка из гранатометов
В ЛНР рассказали об обстреле украинскими силовиками поселка из гранатометов - РИА Новости, 21.01.2022
В ЛНР рассказали об обстреле украинскими силовиками поселка из гранатометов
Украинские силовики на прошлой неделе обстреляли поселок Молодежное на территории самопровозглашенной Луганской народной республики из гранатометов и... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T16:38
2022-01-21T16:38
2022-01-21T17:16
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луганская народная республика
донбасс
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 21 янв — РИА Новости. Украинские силовики на прошлой неделе обстреляли поселок Молодежное на территории самопровозглашенной Луганской народной республики из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко. Кроме того, Народная милиция ЛНР за неделю зафиксировала работу станций радиоэлектронной борьбы "Буковель-АД" в районе подконтрольных Киеву населенных пунктов Белая Гора, Выскрива, Клиновое, Новотошковское. В ЛНР и ДНР не раз заявляли, что украинские силовики средствами РЭБ препятствуют работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ у линии соприкосновения, чтобы скрыть размещение вооружения, запрещенного минскими договоренностями.В Донбассе с лета 2020 года действуют дополнительные меры обеспечения перемирия. Они включают в себя полный запрет на ведение огня, размещение вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий.
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в мире, луганская народная республика, донбасс, ситуация в днр и лнр
16:38 21.01.2022 (обновлено: 17:16 21.01.2022)
В ЛНР рассказали об обстреле украинскими силовиками поселка из гранатометов
Народная милиции ЛНР обвинила ВСУ в обстреле поселка Молодежное из гранатометов