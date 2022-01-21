https://ria.ru/20220121/obstrel-1768945976.html

В ЛНР рассказали об обстреле украинскими силовиками поселка из гранатометов

В ЛНР рассказали об обстреле украинскими силовиками поселка из гранатометов - РИА Новости, 21.01.2022

В ЛНР рассказали об обстреле украинскими силовиками поселка из гранатометов

Украинские силовики на прошлой неделе обстреляли поселок Молодежное на территории самопровозглашенной Луганской народной республики из гранатометов и... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T16:38

2022-01-21T16:38

2022-01-21T17:16

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луганская народная республика

донбасс

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ЛУГАНСК, 21 янв — РИА Новости. Украинские силовики на прошлой неделе обстреляли поселок Молодежное на территории самопровозглашенной Луганской народной республики из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко. Кроме того, Народная милиция ЛНР за неделю зафиксировала работу станций радиоэлектронной борьбы "Буковель-АД" в районе подконтрольных Киеву населенных пунктов Белая Гора, Выскрива, Клиновое, Новотошковское. В ЛНР и ДНР не раз заявляли, что украинские силовики средствами РЭБ препятствуют работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ у линии соприкосновения, чтобы скрыть размещение вооружения, запрещенного минскими договоренностями.В Донбассе с лета 2020 года действуют дополнительные меры обеспечения перемирия. Они включают в себя полный запрет на ведение огня, размещение вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий.

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в мире, луганская народная республика, донбасс, ситуация в днр и лнр