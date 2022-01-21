https://ria.ru/20220121/obse-1768869730.html
ОБСЕ подтвердила сообщения о повреждении жилого дома в ЛНР при обстреле
ОБСЕ подтвердила сообщения о повреждении жилого дома в ЛНР при обстреле - РИА Новости, 21.01.2022
ОБСЕ подтвердила сообщения о повреждении жилого дома в ЛНР при обстреле
Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ подтвердила информацию представителей самопровозглашенной Луганской народной республики о повреждении в... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T11:22
2022-01-21T11:22
2022-01-21T11:22
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ЛУГАНСК, 21 янв - РИА Новости. Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ подтвердила информацию представителей самопровозглашенной Луганской народной республики о повреждении в подконтрольном ЛНР поселке многоквартирного дома в результате обстрела со стороны украинских силовиков.Ранее представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили, что в результате минометного обстрела со стороны украинских силовиков поселка Донецкий повреждено остекление многоквартирного жилого дома.В миссии уточняется, что команда наблюдателей видела серьезно поврежденное деревянное складское помещение, со следами попадания, предположительно, минометной мины. По данным СММ ОБСЕ, также была зафиксирована воронка от снаряда во дворе двухэтажного многоквартирного жилого дома."На расстоянии около 100 метров к северу от вышеупомянутого здания наблюдатели видели три окна с выбитыми стеклами на первом этаже и семь окон с выбитыми стеклами (затянутые пластиковой пленкой) на втором этаже двухэтажного многоквартирного жилого дома", - говорится в отчете миссии.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, луганская народная республика, обсе, смм обсе, ситуация в днр и лнр
ОБСЕ подтвердила сообщения о повреждении жилого дома в ЛНР при обстреле
ОБСЕ подтвердила сообщения о повреждении жилого дома в ЛНР при обстреле
ЛУГАНСК, 21 янв - РИА Новости.
Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ подтвердила
информацию представителей самопровозглашенной Луганской народной республики о повреждении в подконтрольном ЛНР поселке многоквартирного дома в результате обстрела со стороны украинских силовиков.
Ранее представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили, что в результате минометного обстрела со стороны украинских силовиков поселка Донецкий повреждено остекление многоквартирного жилого дома.
"Наблюдатели (миссии ОБСЕ – ред.) уточняли сообщения о повреждениях гражданских объектов в юго-восточной части населенного пункта Донецкий", - говорится в отчете миссии от 20 января, опубликованном на официальном сайте ОБСЕ.
В миссии уточняется, что команда наблюдателей видела серьезно поврежденное деревянное складское помещение, со следами попадания, предположительно, минометной мины. По данным СММ ОБСЕ, также была зафиксирована воронка от снаряда во дворе двухэтажного многоквартирного жилого дома.
"На расстоянии около 100 метров к северу от вышеупомянутого здания наблюдатели видели три окна с выбитыми стеклами на первом этаже и семь окон с выбитыми стеклами (затянутые пластиковой пленкой) на втором этаже двухэтажного многоквартирного жилого дома", - говорится в отчете миссии.