Лукашенко назвал марши неонацистов на Украине неприемлемыми для Белоруссии
Президент Лукашенко: мы не представляли марширующих по Киеву молодчиков со свастикой
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники традиционного ежегодного факельного шествия по случаю дня рождения Степана Бандеры в центре Киева
Участники традиционного ежегодного факельного шествия по случаю дня рождения Степана Бандеры в центре Киева
МИНСК, 21 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не представлял, что спустя десятки лет после окончания Великой Отечественной войны по улицам Киева будут шагать "молодчики с фашисткой символикой", для республики это неприемлемо.
"Мы не представляли, что спустя несколько десятков лет после окончания Великой Отечественной войны по центральным улицам Киева, других городов будут маршировать молодчики с фашистской свастикой. Это для нас неприемлемо, потому что мы никогда не забудем все то, что творилось на нашей территории", - сказал Лукашенко на совещании по укреплению военной безопасности Белоруссии. По словам президента, это одна из причин, "почему мы вынуждены сегодня реагировать здесь, на юге нашей страны, на ту ситуацию, которая складывается".
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Ранее в пятницу Лукашенко заявил о необходимости надежно защищать границу с Украиной на случай неадекватности Киева.
На Украине часто проходят марши неонацистов. В стране активно героизируют "Украинскую повстанческую армию"* (УПА*, признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) и возглавлявших ее Степана Бандеру и Романа Шухевича. Это вызывает критику со стороны многих ветеранов войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами.
В мае 2015 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам - право на соцгарантии. Москва это решение осудила, отметив, что "Украина - это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц" и "что подобным действиям надо давать адекватную оценку на международном уровне".
* Запрещенная в России экстремистская организация
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