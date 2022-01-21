Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220121/neonatsizm-1768897704.html
Лукашенко назвал марши неонацистов на Украине неприемлемыми для Белоруссии
Лукашенко назвал марши неонацистов на Украине неприемлемыми для Белоруссии - РИА Новости, 21.01.2022
Лукашенко назвал марши неонацистов на Украине неприемлемыми для Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не представлял, что спустя десятки лет после окончания Великой Отечественной войны по улицам Киева будут... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T13:22
2022-01-21T13:22
в мире
украина
белоруссия
степан бандера
организация украинских националистов
александр лукашенко
украинская повстанческая армия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/02/1766442007_0:201:3268:2039_1920x0_80_0_0_ddbdd1b92adf383ffbff693ed564a322.jpg
МИНСК, 21 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не представлял, что спустя десятки лет после окончания Великой Отечественной войны по улицам Киева будут шагать "молодчики с фашисткой символикой", для республики это неприемлемо."Мы не представляли, что спустя несколько десятков лет после окончания Великой Отечественной войны по центральным улицам Киева, других городов будут маршировать молодчики с фашистской свастикой. Это для нас неприемлемо, потому что мы никогда не забудем все то, что творилось на нашей территории", - сказал Лукашенко на совещании по укреплению военной безопасности Белоруссии. По словам президента, это одна из причин, "почему мы вынуждены сегодня реагировать здесь, на юге нашей страны, на ту ситуацию, которая складывается".Ранее в пятницу Лукашенко заявил о необходимости надежно защищать границу с Украиной на случай неадекватности Киева.На Украине часто проходят марши неонацистов. В стране активно героизируют "Украинскую повстанческую армию"* (УПА*, признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) и возглавлявших ее Степана Бандеру и Романа Шухевича. Это вызывает критику со стороны многих ветеранов войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами.В мае 2015 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам - право на соцгарантии. Москва это решение осудила, отметив, что "Украина - это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц" и "что подобным действиям надо давать адекватную оценку на международном уровне".* Запрещенная в России экстремистская организация
https://ria.ru/20220118/gosdep-1768469767.html
https://ria.ru/20220103/minsk-1766483647.html
украина
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/02/1766442007_537:0:3268:2048_1920x0_80_0_0_c3e86dff341ba8fd6950622c51c46489.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, белоруссия, степан бандера, организация украинских националистов, александр лукашенко, украинская повстанческая армия
13:22 21.01.2022
 
Лукашенко назвал марши неонацистов на Украине неприемлемыми для Белоруссии

Президент Лукашенко: мы не представляли марширующих по Киеву молодчиков со свастикой

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники традиционного ежегодного факельного шествия по случаю дня рождения Степана Бандеры в центре Киева
Участники традиционного ежегодного факельного шествия по случаю дня рождения Степана Бандеры в центре Киева - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Участники традиционного ежегодного факельного шествия по случаю дня рождения Степана Бандеры в центре Киева
Читать ria.ru в
МИНСК, 21 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не представлял, что спустя десятки лет после окончания Великой Отечественной войны по улицам Киева будут шагать "молодчики с фашисткой символикой", для республики это неприемлемо.
"Мы не представляли, что спустя несколько десятков лет после окончания Великой Отечественной войны по центральным улицам Киева, других городов будут маршировать молодчики с фашистской свастикой. Это для нас неприемлемо, потому что мы никогда не забудем все то, что творилось на нашей территории", - сказал Лукашенко на совещании по укреплению военной безопасности Белоруссии. По словам президента, это одна из причин, "почему мы вынуждены сегодня реагировать здесь, на юге нашей страны, на ту ситуацию, которая складывается".
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
18 января, 23:48
Госдеп обвинил Белоруссию в дестабилизации на границе с Украиной
Ранее в пятницу Лукашенко заявил о необходимости надежно защищать границу с Украиной на случай неадекватности Киева.
На Украине часто проходят марши неонацистов. В стране активно героизируют "Украинскую повстанческую армию"* (УПА*, признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) и возглавлявших ее Степана Бандеру и Романа Шухевича. Это вызывает критику со стороны многих ветеранов войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами.
В мае 2015 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам - право на соцгарантии. Москва это решение осудила, отметив, что "Украина - это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц" и "что подобным действиям надо давать адекватную оценку на международном уровне".
* Запрещенная в России экстремистская организация
Марш националистов в Киеве, 1 января 2022 - РИА Новости, 1920, 03.01.2022
3 января, 14:41
Минск направил Киеву ноту протеста из-за марша националистов
 
В миреУкраинаБелоруссияСтепан БандераОрганизация украинских националистовАлександр ЛукашенкоУкраинская повстанческая армия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:49Минобороны Латвии отправит Украине ПЗРК Stinger при конфликте с Россией
00:36Артемий Лебедев иронично отреагировал на украинские санкции
00:32Глава Минобороны Румынии заявил о попытке России создать железный занавес
00:24Зеленский ввел в действие санкции против Юрия Чайки
00:19Рогозин рассказал, когда отменят повышенный уровень опасности на Байконуре
00:11Зеленский ввел санкции против дизайнера Артемия Лебедева
00:00В ЛНР отреагировали на призывы Блинкена выполнять Минские соглашения
23:50Зеленский ввел санкции против российских компаний
23:46Еврокомиссар раскритиковала Литву
23:36Блинкен проинформировал Кулебу об итогах встречи с Лавровым
23:31Порошенко призвал Зеленского объединиться
23:31В Конгресс США внесли проект санкций против руководства России
23:27Белый дом пообещал письменно ответить на предложения России по безопасности
23:18Семья, где устроили оргию на глазах детей, на учете не состояла
23:17Санду считает, что Россия мешала Молдавии обрести независимость от СССР
23:11США следуют повестке, сформулированной Россией, заявил Рябков
23:10Слуцкий призвал США направить силы на урегулирование ситуации на Украине
22:57Супруга экс-судьи Чечни рассказала, как с ней обращались правоохранители
22:55Ученый рассказал, чего ждать от новой разновидности "омикрона"
22:53Президент Молдавии не увидела причин для опасения российских военных
Лента новостейМолния
Минобороны Латвии отправит Украине ПЗРК Stinger при конфликте с РоссиейАртемий Лебедев иронично отреагировал на украинские санкцииГлава Минобороны Румынии заявил о попытке России создать железный занавесЗеленский ввел в действие санкции против Юрия ЧайкиРогозин рассказал, когда отменят повышенный уровень опасности на БайконуреЗеленский ввел санкции против дизайнера Артемия ЛебедеваВ ЛНР отреагировали на призывы Блинкена выполнять Минские соглашенияЗеленский ввел санкции против российских компанийЕврокомиссар раскритиковала ЛитвуБлинкен проинформировал Кулебу об итогах встречи с ЛавровымПорошенко призвал Зеленского объединитьсяВ Конгресс США внесли проект санкций против руководства РоссииБелый дом пообещал письменно ответить на предложения России по безопасностиСемья, где устроили оргию на глазах детей, на учете не состоялаСанду считает, что Россия мешала Молдавии обрести независимость от СССРСША следуют повестке, сформулированной Россией, заявил РябковСлуцкий призвал США направить силы на урегулирование ситуации на УкраинеСупруга экс-судьи Чечни рассказала, как с ней обращались правоохранителиУченый рассказал, чего ждать от новой разновидности "омикрона"Президент Молдавии не увидела причин для опасения российских военных