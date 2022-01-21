https://ria.ru/20220121/neonatsizm-1768897704.html

Лукашенко назвал марши неонацистов на Украине неприемлемыми для Белоруссии

Лукашенко назвал марши неонацистов на Украине неприемлемыми для Белоруссии - РИА Новости, 21.01.2022

Лукашенко назвал марши неонацистов на Украине неприемлемыми для Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не представлял, что спустя десятки лет после окончания Великой Отечественной войны по улицам Киева будут... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T13:22

2022-01-21T13:22

2022-01-21T13:22

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белоруссия

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организация украинских националистов

александр лукашенко

украинская повстанческая армия

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МИНСК, 21 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не представлял, что спустя десятки лет после окончания Великой Отечественной войны по улицам Киева будут шагать "молодчики с фашисткой символикой", для республики это неприемлемо."Мы не представляли, что спустя несколько десятков лет после окончания Великой Отечественной войны по центральным улицам Киева, других городов будут маршировать молодчики с фашистской свастикой. Это для нас неприемлемо, потому что мы никогда не забудем все то, что творилось на нашей территории", - сказал Лукашенко на совещании по укреплению военной безопасности Белоруссии. По словам президента, это одна из причин, "почему мы вынуждены сегодня реагировать здесь, на юге нашей страны, на ту ситуацию, которая складывается".Ранее в пятницу Лукашенко заявил о необходимости надежно защищать границу с Украиной на случай неадекватности Киева.На Украине часто проходят марши неонацистов. В стране активно героизируют "Украинскую повстанческую армию"* (УПА*, признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) и возглавлявших ее Степана Бандеру и Романа Шухевича. Это вызывает критику со стороны многих ветеранов войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами.В мае 2015 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам - право на соцгарантии. Москва это решение осудила, отметив, что "Украина - это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц" и "что подобным действиям надо давать адекватную оценку на международном уровне".* Запрещенная в России экстремистская организация

https://ria.ru/20220118/gosdep-1768469767.html

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в мире, украина, белоруссия, степан бандера, организация украинских националистов, александр лукашенко, украинская повстанческая армия