https://ria.ru/20220121/nato-1768981855.html
Президент Эстонии назвал требования России к НАТО "политической атакой"
Президент Эстонии назвал требования России к НАТО "политической атакой" - РИА Новости, 21.01.2022
Президент Эстонии назвал требования России к НАТО "политической атакой"
Президент Эстонии Алар Карис утверждает, что предложения России по гарантиям безопасности, которые в том числе подразумевают вывод сил НАТО из Болгарии и... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T19:00
2022-01-21T19:00
2022-01-21T19:00
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ХЕЛЬСИНКИ, 21 янв - РИА Новости. Президент Эстонии Алар Карис утверждает, что предложения России по гарантиям безопасности, которые в том числе подразумевают вывод сил НАТО из Болгарии и Румынии, якобы являются "политической атакой" на альянс.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Ранее в МИД РФ сообщили, что российские предложения по гарантиям безопасности подразумевают вывод сил НАТО из Болгарии и Румынии, которые присоединились к альянсу после 1997 года."Требование России "Верните историю в 1997 год, иначе…" - это политическая атака на НАТО. И этой атаке мы будем твердо противостоять", - цитирует Кариса канцелярия президента.Президент отметил, что возвращение истории в 1997 год - время до расширения НАТО на восток - немыслимо и не произойдет, потому что НАТО не примет такого решения."Это означало бы конец НАТО, но также и Европейского Союза, потому что многие страны входят в обе организации. Безусловно, есть страны, которые хотят распада НАТО и ЕС, угрожают, выдвигают ультиматумы. Это не пройдет", - заявил Карис.При этом президент отметил, что Запад готов к диалогу с Россией, если она этого на самом деле хочет. "Но мы не будем обсуждать, как развалить НАТО", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20220121/nato-1768974644.html
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в мире, сша, москва, нато, россия, алар карис
Президент Эстонии назвал требования России к НАТО "политической атакой"
Президент Эстонии Карис назвал проект России по безопасности "политической атакой" на НАТО
ХЕЛЬСИНКИ, 21 янв - РИА Новости.
Президент Эстонии Алар Карис утверждает
, что предложения России по гарантиям безопасности, которые в том числе подразумевают вывод сил НАТО из Болгарии и Румынии, якобы являются "политической атакой" на альянс.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США
и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва
, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО
на восток, от присоединения к блоку Украины
и от создания военных баз в постсоветских странах. Ранее в МИД РФ сообщили, что российские предложения по гарантиям безопасности подразумевают вывод сил НАТО из Болгарии и Румынии, которые присоединились к альянсу после 1997 года.
"Требование России "Верните историю в 1997 год, иначе…" - это политическая атака на НАТО. И этой атаке мы будем твердо противостоять", - цитирует Кариса канцелярия президента.
Президент отметил, что возвращение истории в 1997 год - время до расширения НАТО на восток - немыслимо и не произойдет, потому что НАТО не примет такого решения.
"Это означало бы конец НАТО, но также и Европейского Союза, потому что многие страны входят в обе организации. Безусловно, есть страны, которые хотят распада НАТО и ЕС, угрожают, выдвигают ультиматумы. Это не пройдет", - заявил Карис.
При этом президент отметил, что Запад готов к диалогу с Россией, если она этого на самом деле хочет. "Но мы не будем обсуждать, как развалить НАТО", - подчеркнул он.