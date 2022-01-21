https://ria.ru/20220121/nato-1768974644.html

МИД Румынии ответил на требования России к НАТО

МИД Румынии ответил на требования России к НАТО - РИА Новости, 21.01.2022

МИД Румынии ответил на требования России к НАТО

Министерство иностранных дел Румынии считает неуместными и безосновательными требования России о выводе сил НАТО с румынской и болгарской территорий, сообщила... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T18:27

2022-01-21T18:27

2022-01-21T18:27

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КИШИНЕВ, 21 янв – РИА Новости. Министерство иностранных дел Румынии считает неуместными и безосновательными требования России о выводе сил НАТО с румынской и болгарской территорий, сообщила пресс-служба ведомства.Ранее в МИД РФ сообщили, что российские предложения по гарантиям безопасности подразумевают вывод сил НАТО из Болгарии и Румынии, которые присоединились к альянсу после 1997 года, заявили в пятницу в МИД РФ."Министерство иностранных дел отвергает как неуместные и безосновательные заявления Министерства иностранных дел Российской Федерации относительно военного присутствия союзников на восточном фланге НАТО. Такая просьба неприемлема и не может быть предметом переговоров, учитывая, что позиция сдерживания является неотъемлемой частью механизма коллективной обороны НАТО, в отношении которого никакая третья страна не может иметь права вето", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД Румынии.В министерстве отметили, что присутствие сил НАТО в союзных государствах является "сугубо оборонительной реакцией на все более агрессивное поведение Российской Федерации". В МИД отметили, что ранее Альянс уже отклонил российский призыв к сокращению сил НАТО во всех государствах Североатлантического союза, присоединившихся после 1997 года."В то же время Румыния выражает надежду, что процесс открытого диалога с Российской Федерацией в этот период продолжится и приведет к деэскалации ситуации в области безопасности на благо всего евроатлантического пространства", - добавили в МИДе.Ранее президент США Джо Байден заявил, что Штаты не намерены сокращать военное присутствие в Европе. Напротив, Вашингтон планирует увеличить численность войск в Румынии и других странах в случае эскалации вокруг Украины. Президент Румынии Клаус Йоханнис приветствовал слова президента США об увеличении численности американских военных в Европе, в том числе в Румынии, а также заявление президента Франции Эммануэля Макрона о готовности усилить восточный фланг НАТО.

https://ria.ru/20220121/bolgariya-1768972770.html

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в мире, румыния, мид румынии, нато, россия