https://ria.ru/20220121/nato-1768960620.html
Источник рассказал о требованиях России, противоречащих принципам ЕС
Источник рассказал о требованиях России, противоречащих принципам ЕС - РИА Новости, 21.01.2022
Источник рассказал о требованиях России, противоречащих принципам ЕС
Требование РФ о выводе войск НАТО из Румынии и Болгарии противоречит принципам, которые поддерживает ЕС, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T17:33
2022-01-21T17:33
2022-01-21T17:33
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БРЮССЕЛЬ, 21 янв – РИА Новости. Требование РФ о выводе войск НАТО из Румынии и Болгарии противоречит принципам, которые поддерживает ЕС, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник."Это заявление входит в противоречие с принципами, которые поддерживает Европейский союз… Каждое европейское государство должно иметь возможность самостоятельно выбирать, в какие военные или экономические альянсы оно может вступать. Это один из принципов, на котором построена европейская безопасность после "холодной" войны", - сообщил он, отвечая на вопрос журналистов о реакции ЕС на соответствующие предложения России и на негативную официальную реакцию, которую эти предложения уже получили в Румынии и Болгарии.Ранее в МИД РФ сообщили, что российские предложения по гарантиям безопасности подразумевают вывод сил НАТО из Болгарии и Румынии, которые присоединились к альянсу после 1997 года, заявили в пятницу в МИД РФ.
https://ria.ru/20220121/bayden-1768931435.html
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в мире, румыния, нато, брюссель, россия
Источник рассказал о требованиях России, противоречащих принципам ЕС
Источник: требования России о выводе НАТО из Румынии и Болгарии противоречат принципам ЕС