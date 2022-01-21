https://ria.ru/20220121/nato-1768921236.html
НАТО работает против России, заявил Лавров
НАТО работает против России, заявил Лавров - РИА Новости, 21.01.2022
НАТО работает против России, заявил Лавров
НАТО работает против РФ, поэтому Москва выступает против расширения блока на Восток, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T15:03
2022-01-21T15:03
2022-01-21T15:33
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сергей лавров
энтони блинкен
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ЖЕНЕВА, 21 янв – РИА Новости. НАТО работает против РФ, поэтому Москва выступает против расширения блока на Восток, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Этот блок был создан против СССР, а сейчас он работает против РФ", - сказал Лавров по итогам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном.По словам Лаврова, этим объясняется позиция Москвы по "принципиальному вопросу о нерасширении НАТО" на Восток.
https://ria.ru/20220120/chizhov-1768823061.html
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москва, нато, россия, в мире, сша, сергей лавров, энтони блинкен
15:03 21.01.2022 (обновлено: 15:33 21.01.2022)
НАТО работает против России, заявил Лавров
Лавров: НАТО работает против России, поэтому Москва выступает против расширения альянса