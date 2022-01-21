https://ria.ru/20220121/nato-1768921236.html

НАТО работает против России, заявил Лавров

НАТО работает против России, заявил Лавров - РИА Новости, 21.01.2022

НАТО работает против России, заявил Лавров

НАТО работает против РФ, поэтому Москва выступает против расширения блока на Восток, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T15:03

2022-01-21T15:03

2022-01-21T15:33

москва

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россия

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сша

сергей лавров

энтони блинкен

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ЖЕНЕВА, 21 янв – РИА Новости. НАТО работает против РФ, поэтому Москва выступает против расширения блока на Восток, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Этот блок был создан против СССР, а сейчас он работает против РФ", - сказал Лавров по итогам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном.По словам Лаврова, этим объясняется позиция Москвы по "принципиальному вопросу о нерасширении НАТО" на Восток.

https://ria.ru/20220120/chizhov-1768823061.html

москва

россия

сша

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