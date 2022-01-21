https://ria.ru/20220121/nato-1768873376.html

Военное освоение НАТО территории Украины неприемлемо, заявил МИД

Военное освоение НАТО территории Украины неприемлемо, заявил МИД - РИА Новости, 21.01.2022

Военное освоение НАТО территории Украины неприемлемо, заявил МИД

Военное освоение НАТО украинской территории, агрессивная активность альянса на "восточном фланге" абсолютно неприемлемы, заявили в пятницу в МИД РФ. РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T11:40

2022-01-21T11:40

2022-01-21T11:45

в мире

нато

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Военное освоение НАТО украинской территории, агрессивная активность альянса на "восточном фланге" абсолютно неприемлемы, заявили в пятницу в МИД РФ."Непрекращающаяся агрессивная активность НАТО на "восточном фланге", враждебные действия против нашей страны, включая внеплановые учения, опасные сближения и маневрирование боевых кораблей и самолетов, военное освоение украинской территории, абсолютно неприемлемы", - говорится в письменных ответах министерства иностранных дел на вопросы, поступившие к ежегодной пресс-конференции Сергея Лаврова.

https://ria.ru/20220121/nato-1768870923.html

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в мире, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия