https://ria.ru/20220121/nato-1768873376.html
Военное освоение НАТО территории Украины неприемлемо, заявил МИД
Военное освоение НАТО территории Украины неприемлемо, заявил МИД - РИА Новости, 21.01.2022
Военное освоение НАТО территории Украины неприемлемо, заявил МИД
Военное освоение НАТО украинской территории, агрессивная активность альянса на "восточном фланге" абсолютно неприемлемы, заявили в пятницу в МИД РФ. РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T11:40
2022-01-21T11:40
2022-01-21T11:45
в мире
нато
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149737/70/1497377021_0:262:2932:1911_1920x0_80_0_0_72afc067ada5eb6d76daf809792a7c43.jpg
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Военное освоение НАТО украинской территории, агрессивная активность альянса на "восточном фланге" абсолютно неприемлемы, заявили в пятницу в МИД РФ."Непрекращающаяся агрессивная активность НАТО на "восточном фланге", враждебные действия против нашей страны, включая внеплановые учения, опасные сближения и маневрирование боевых кораблей и самолетов, военное освоение украинской территории, абсолютно неприемлемы", - говорится в письменных ответах министерства иностранных дел на вопросы, поступившие к ежегодной пресс-конференции Сергея Лаврова.
https://ria.ru/20220121/nato-1768870923.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149737/70/1497377021_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1a015150f0eab375c4eade9e56ec7342.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия
11:40 21.01.2022 (обновлено: 11:45 21.01.2022)
Военное освоение НАТО территории Украины неприемлемо, заявил МИД
МИД: агрессивная активность НАТО на "восточном фланге" абсолютно неприемлема