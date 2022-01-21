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Эксперт рассказал, с какой целью военных НАТО перебрасывают на Украину
Эксперт рассказал, с какой целью военных НАТО перебрасывают на Украину - РИА Новости, 21.01.2022
Эксперт рассказал, с какой целью военных НАТО перебрасывают на Украину
Переброска западных военных инструкторов и техники на Украину не подразумевает военного освоения страны - эти специалисты нужны для формирования антироссийского РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T11:28
2022-01-21T11:28
украина
африка
джо байден
нато
латинская америка
константин сивков
ситуация в днр и лнр
россия
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Переброска западных военных инструкторов и техники на Украину не подразумевает военного освоения страны - эти специалисты нужны для формирования антироссийского курса в местных вооруженных силах, считает доктор военных наук (Россия) Константин Сивков.Ранее телеканал Sky News сообщил, что порядка 30 британских спецназовцев прибыли на Украину, чтобы обучить местных военных использованию новых противотанковых средств, переданных Великобританией."Говорить о некоей интеграции Украины в НАТО рано: переброска туда бойцов и инструкторов с Запада не подразумевает вступления страны в Альянс. США и другие страны блока имеют множество баз и учебных центров по всему миру, и это же не значит, что все эти страны Африки и Латинской Америки являются кандидатами на членство в НАТО", - пояснил Сивков РИА Новости в пятницу.Речь, по его мнению, скорее о "закреплении на Украине и в ее армии чисто западного вектора, формировании антироссийских военных кадров".Эксперт напомнил, что сегодня на Украине создаются пункты базирования британских ВМС, появляются американские учебные базы, а также биологические лаборатории.При этом Сивков выразил сомнение, что страны НАТО планируют участвовать в гипотетическом военном столкновении с Россией на украинской стороне."Украина и так уже давно перешла в западную сферу влияния. Однако НАТО необходимо это закрепить, ведь среди населения страны до сих пор далеко не все симпатизируют этому курсу Киева. Однако при таком составе сил, которые Альянс перебрасывают на Украину, становится понятно, что Запад за нее с Россией воевать не намерен. Джо Байден недавно четко дал понять, что речь будет идти исключительно об экономических санкциях", - отметил собеседник агентства.Ранее министр обороны Британии Бен Уоллес не исключил отправку дополнительных оборонительных вооружений на Украину. По словам заместителя министра обороны королевства Джеймса Хиппи, Великобритания поставила Украине уже несколько тысяч легких противотанковых ракет.По данным СМИ, на этой неделе Киев получил от Лондона около двух тысяч пусковых установок противотанковых ракет. В МИД России это сочли подтверждением подозрений о подготовке провокаций.
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украина, африка, джо байден, нато, латинская америка, константин сивков, ситуация в днр и лнр, россия, бен уоллес
11:28 21.01.2022
 
Эксперт рассказал, с какой целью военных НАТО перебрасывают на Украину

Сивков: военных НАТО перебрасывают на Украину для "воспитания" антироссийских кадров

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие США на церемонии открытия совместных военных учений Украины и стран НАТО
Военнослужащие США на церемонии открытия совместных военных учений Украины и стран НАТО - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Военнослужащие США на церемонии открытия совместных военных учений Украины и стран НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Переброска западных военных инструкторов и техники на Украину не подразумевает военного освоения страны - эти специалисты нужны для формирования антироссийского курса в местных вооруженных силах, считает доктор военных наук (Россия) Константин Сивков.
Ранее телеканал Sky News сообщил, что порядка 30 британских спецназовцев прибыли на Украину, чтобы обучить местных военных использованию новых противотанковых средств, переданных Великобританией.
"Говорить о некоей интеграции Украины в НАТО рано: переброска туда бойцов и инструкторов с Запада не подразумевает вступления страны в Альянс. США и другие страны блока имеют множество баз и учебных центров по всему миру, и это же не значит, что все эти страны Африки и Латинской Америки являются кандидатами на членство в НАТО", - пояснил Сивков РИА Новости в пятницу.
Речь, по его мнению, скорее о "закреплении на Украине и в ее армии чисто западного вектора, формировании антироссийских военных кадров".
Эксперт напомнил, что сегодня на Украине создаются пункты базирования британских ВМС, появляются американские учебные базы, а также биологические лаборатории.
При этом Сивков выразил сомнение, что страны НАТО планируют участвовать в гипотетическом военном столкновении с Россией на украинской стороне.
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"Украина и так уже давно перешла в западную сферу влияния. Однако НАТО необходимо это закрепить, ведь среди населения страны до сих пор далеко не все симпатизируют этому курсу Киева. Однако при таком составе сил, которые Альянс перебрасывают на Украину, становится понятно, что Запад за нее с Россией воевать не намерен. Джо Байден недавно четко дал понять, что речь будет идти исключительно об экономических санкциях", - отметил собеседник агентства.
Ранее министр обороны Британии Бен Уоллес не исключил отправку дополнительных оборонительных вооружений на Украину. По словам заместителя министра обороны королевства Джеймса Хиппи, Великобритания поставила Украине уже несколько тысяч легких противотанковых ракет.
По данным СМИ, на этой неделе Киев получил от Лондона около двух тысяч пусковых установок противотанковых ракет. В МИД России это сочли подтверждением подозрений о подготовке провокаций.
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УкраинаАфрикаДжо БайденНАТОЛатинская АмерикаКонстантин СивковСитуация в ДНР и ЛНРРоссияБен Уоллес
 
 
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