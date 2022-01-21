https://ria.ru/20220121/nato-1768870923.html

Эксперт рассказал, с какой целью военных НАТО перебрасывают на Украину

Эксперт рассказал, с какой целью военных НАТО перебрасывают на Украину - РИА Новости, 21.01.2022

Эксперт рассказал, с какой целью военных НАТО перебрасывают на Украину

Переброска западных военных инструкторов и техники на Украину не подразумевает военного освоения страны - эти специалисты нужны для формирования антироссийского РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T11:28

2022-01-21T11:28

2022-01-21T11:28

украина

африка

джо байден

нато

латинская америка

константин сивков

ситуация в днр и лнр

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/11/1577402893_0:51:3193:1847_1920x0_80_0_0_e500f02e19442ad83f7aece84f13b701.jpg

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Переброска западных военных инструкторов и техники на Украину не подразумевает военного освоения страны - эти специалисты нужны для формирования антироссийского курса в местных вооруженных силах, считает доктор военных наук (Россия) Константин Сивков.Ранее телеканал Sky News сообщил, что порядка 30 британских спецназовцев прибыли на Украину, чтобы обучить местных военных использованию новых противотанковых средств, переданных Великобританией."Говорить о некоей интеграции Украины в НАТО рано: переброска туда бойцов и инструкторов с Запада не подразумевает вступления страны в Альянс. США и другие страны блока имеют множество баз и учебных центров по всему миру, и это же не значит, что все эти страны Африки и Латинской Америки являются кандидатами на членство в НАТО", - пояснил Сивков РИА Новости в пятницу.Речь, по его мнению, скорее о "закреплении на Украине и в ее армии чисто западного вектора, формировании антироссийских военных кадров".Эксперт напомнил, что сегодня на Украине создаются пункты базирования британских ВМС, появляются американские учебные базы, а также биологические лаборатории.При этом Сивков выразил сомнение, что страны НАТО планируют участвовать в гипотетическом военном столкновении с Россией на украинской стороне."Украина и так уже давно перешла в западную сферу влияния. Однако НАТО необходимо это закрепить, ведь среди населения страны до сих пор далеко не все симпатизируют этому курсу Киева. Однако при таком составе сил, которые Альянс перебрасывают на Украину, становится понятно, что Запад за нее с Россией воевать не намерен. Джо Байден недавно четко дал понять, что речь будет идти исключительно об экономических санкциях", - отметил собеседник агентства.Ранее министр обороны Британии Бен Уоллес не исключил отправку дополнительных оборонительных вооружений на Украину. По словам заместителя министра обороны королевства Джеймса Хиппи, Великобритания поставила Украине уже несколько тысяч легких противотанковых ракет.По данным СМИ, на этой неделе Киев получил от Лондона около двух тысяч пусковых установок противотанковых ракет. В МИД России это сочли подтверждением подозрений о подготовке провокаций.

https://ria.ru/20220121/dnr-1768864508.html

https://ria.ru/20220121/voennye-1768853212.html

украина

африка

латинская америка

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, африка, джо байден, нато, латинская америка, константин сивков, ситуация в днр и лнр, россия, бен уоллес