https://ria.ru/20220121/napadenie-1769005951.html

Доставленная в Грозный Мусаева напала на полицейского, сообщил Кадыров

Доставленная в Грозный Мусаева напала на полицейского, сообщил Кадыров - РИА Новости, 21.01.2022

Доставленная в Грозный Мусаева напала на полицейского, сообщил Кадыров

Доставленная из Нижнего Новгорода в Грозный Зарема Мусаева напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза, заработав себе на реальный срок, сообщил... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T22:52

2022-01-21T22:52

2022-01-21T22:52

происшествия

рамзан кадыров

нижний новгород

чеченская республика (чечня)

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ГРОЗНЫЙ, 21 янв – РИА Новости. Доставленная из Нижнего Новгорода в Грозный Зарема Мусаева напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза, заработав себе на реальный срок, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.Он заявил, что действия полицейских из Чечни, работавших в Нижнем Новгороде в четверг, были согласованы и проводились в соответствии с процессуальным законодательством РФ.Ранее адвокат Наталья Добронравова заявила РИА Новости, что неизвестные, представившиеся оперативниками, увезли на допрос Зарему Мусаеву - жену судьи в отставке Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, живущего в Нижнем Новгороде. Собеседница сообщила, что ее вызвали для оказания юридической помощи, около подъезда были кавказцы в штатском и масках. По утверждению адвоката, они представились оперативниками, но не показали удостоверений и не сказали, из какого отдела, предъявили постановление о приводе Мусаевой как свидетеля по делу о мошенничестве, которое расследует МВД Чечни.

https://ria.ru/20220121/sudya-1768886506.html

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происшествия, рамзан кадыров, нижний новгород, чеченская республика (чечня)