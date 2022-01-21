Доставленная в Грозный Мусаева напала на полицейского, сообщил Кадыров
Глава Чечни Кадыров: доставленная в Грозный Мусаева напала на правоохранителя
Рамзан Кадыров
ГРОЗНЫЙ, 21 янв – РИА Новости. Доставленная из Нижнего Новгорода в Грозный Зарема Мусаева напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза, заработав себе на реальный срок, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
"Сегодня, после того как женщина была доставлена в Грозный, она напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза. Тем самым, она уже заработала себе статью на реальный срок заключения. Чтобы не доводить до этого, ей надо было всего лишь прийти по повестке к следователю, а не впадать в крайность и доводить ситуацию до предела", - написал Кадыров в своём Telegram-канале.
Он заявил, что действия полицейских из Чечни, работавших в Нижнем Новгороде в четверг, были согласованы и проводились в соответствии с процессуальным законодательством РФ.
Ранее адвокат Наталья Добронравова заявила РИА Новости, что неизвестные, представившиеся оперативниками, увезли на допрос Зарему Мусаеву - жену судьи в отставке Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, живущего в Нижнем Новгороде. Собеседница сообщила, что ее вызвали для оказания юридической помощи, около подъезда были кавказцы в штатском и масках. По утверждению адвоката, они представились оперативниками, но не показали удостоверений и не сказали, из какого отдела, предъявили постановление о приводе Мусаевой как свидетеля по делу о мошенничестве, которое расследует МВД Чечни.