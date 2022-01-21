https://ria.ru/20220121/napadenie-1768933390.html

Прокуратура утвердила обвинение по делу о нападении на семью в Новой Москве

Прокуратура утвердила обвинение по делу о нападении на семью в Новой Москве - РИА Новости, 21.01.2022

Прокуратура утвердила обвинение по делу о нападении на семью в Новой Москве

Трое молодых людей предстанут перед судом по громкому делу о нападении в Новой Москве хулиганов на отца с ребенком, сообщается в Telegram-канале столичной... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T15:49

2022-01-21T15:49

2022-01-21T15:49

происшествия

новая москва

нападение на мужчину с ребенком в новой москве

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Трое молодых людей предстанут перед судом по громкому делу о нападении в Новой Москве хулиганов на отца с ребенком, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры."Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих мужчин... В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Щербинский районный суд для рассмотрения по существу. Обвиняемые содержатся под стражей", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что уголовное дело в отношении несовершеннолетнего обвиняемого выделено в отдельное производство.Конфликт произошел в ноябрьские праздники в микрорайоне Новые Ватутинки: четверо молодых людей напали на двух других, один из которых был с маленьким ребенком. Видеокадры с места ЧП быстро облетели рунет и вызвали бурную реакцию.Отец ребенка рассказал, что драка началась "на ровном месте" – агрессивная компания зацепила его друга плечом, а впоследствии нападавшие намеренно ударили его ребенка по щеке. Друг мужчины заявил, что его пытались зарезать. Как пояснял адвокат одного из обвиняемых, задержанные называют потерпевшего зачинщиком конфликта.После вмешательства главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина фигурантам ужесточили статью. Вместо хулиганства они обвиняются по ч. 3 ст. 30, п.п. "а, в, ж, и" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений).

https://ria.ru/20211109/draka-1758167358.html

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Начало конфликта в Новых Ватутинках, где мужчины напали на отца с ребенком Начало конфликта в Новых Ватутинках, где мужчины напали на отца с ребенком 2022-01-21T15:49 true PT0M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, новая москва, нападение на мужчину с ребенком в новой москве