https://ria.ru/20220121/nalichnye-1768867570.html
Почти каждый третий россиянин полностью отказался от наличных
Почти каждый третий россиянин полностью отказался от наличных - РИА Новости, 21.01.2022
Почти каждый третий россиянин полностью отказался от наличных
Почти треть жителей России полностью отказались от наличных, свидетельствуют данные международной платежной системы Visa. РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T11:15
2022-01-21T11:15
2022-01-21T13:55
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Почти треть жителей России полностью отказались от наличных, свидетельствуют данные международной платежной системы Visa."Почти треть россиян полностью отказались от наличных (29%). Треть (35%) россиян отметили, что будут чаще платить безналично в наступившем году. Столько же (36%) сказали, что отказались от покупок в магазинах, где нельзя расплатиться картой", - показало исследование.При этом, по данным аналитиков, за последний месяц более половины (56%) всех покупок респондентов были оплачены безналичными платежами. Во многом это связано с привычкой чаще платить безналично за товары и услуги, которая появилась у 39% опрошенных за время пандемии.Удобство совершения покупки - один из главных критериев выбора торговой точки для 73% опрошенных. Большинство российских потребителей (75%) ожидают увидеть в магазинах терминалы бесконтактной оплаты. Этот показатель выше, чем на других исследованных рынках (68%).Главными плюсами электронных платежей респонденты назвали возможности покупать товары в интернете (66%) и легче учитывать свои расходы (39%).Данные исследования основаны на опросе потребителей из разных стран, который провела компания Wakefield Research по заказу Visa. В опросе приняли участие респонденты старше 18 лет: 1000 из США и по 500 из Бразилии, Канады, Германии, Гонконга, Ирландии, России, Сингапура и ОАЭ.
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экономика, технологии, сша, ирландия, visa, inc., россия
11:15 21.01.2022 (обновлено: 13:55 21.01.2022)
Почти каждый третий россиянин полностью отказался от наличных
Visa: 29% россиян полностью отказались от наличных
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Почти треть жителей России полностью отказались от наличных, свидетельствуют данные международной платежной системы Visa.
"Почти треть россиян полностью отказались от наличных (29%). Треть (35%) россиян отметили, что будут чаще платить безналично в наступившем году. Столько же (36%) сказали, что отказались от покупок в магазинах, где нельзя расплатиться картой", - показало исследование.
При этом, по данным аналитиков, за последний месяц более половины (56%) всех покупок респондентов были оплачены безналичными платежами. Во многом это связано с привычкой чаще платить безналично за товары и услуги, которая появилась у 39% опрошенных за время пандемии.
Удобство совершения покупки - один из главных критериев выбора торговой точки для 73% опрошенных. Большинство российских потребителей (75%) ожидают увидеть в магазинах терминалы бесконтактной оплаты. Этот показатель выше, чем на других исследованных рынках (68%).
Главными плюсами электронных платежей респонденты назвали возможности покупать товары в интернете (66%) и легче учитывать свои расходы (39%).
Данные исследования основаны на опросе потребителей из разных стран, который провела компания Wakefield Research по заказу Visa. В опросе приняли участие респонденты старше 18 лет: 1000 из США
и по 500 из Бразилии, Канады
, Германии
, Гонконга
, Ирландии
, России, Сингапура
и ОАЭ
.