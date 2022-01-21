https://ria.ru/20220121/nalichnye-1768867570.html

Почти каждый третий россиянин полностью отказался от наличных

Почти каждый третий россиянин полностью отказался от наличных - РИА Новости, 21.01.2022

Почти каждый третий россиянин полностью отказался от наличных

Почти треть жителей России полностью отказались от наличных, свидетельствуют данные международной платежной системы Visa. РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T11:15

2022-01-21T11:15

2022-01-21T13:55

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Почти треть жителей России полностью отказались от наличных, свидетельствуют данные международной платежной системы Visa."Почти треть россиян полностью отказались от наличных (29%). Треть (35%) россиян отметили, что будут чаще платить безналично в наступившем году. Столько же (36%) сказали, что отказались от покупок в магазинах, где нельзя расплатиться картой", - показало исследование.При этом, по данным аналитиков, за последний месяц более половины (56%) всех покупок респондентов были оплачены безналичными платежами. Во многом это связано с привычкой чаще платить безналично за товары и услуги, которая появилась у 39% опрошенных за время пандемии.Удобство совершения покупки - один из главных критериев выбора торговой точки для 73% опрошенных. Большинство российских потребителей (75%) ожидают увидеть в магазинах терминалы бесконтактной оплаты. Этот показатель выше, чем на других исследованных рынках (68%).Главными плюсами электронных платежей респонденты назвали возможности покупать товары в интернете (66%) и легче учитывать свои расходы (39%).Данные исследования основаны на опросе потребителей из разных стран, который провела компания Wakefield Research по заказу Visa. В опросе приняли участие респонденты старше 18 лет: 1000 из США и по 500 из Бразилии, Канады, Германии, Гонконга, Ирландии, России, Сингапура и ОАЭ.

https://ria.ru/20211101/nalichnye-1757053483.html

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экономика, технологии, сша, ирландия, visa, inc., россия