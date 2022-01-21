https://ria.ru/20220121/musaeva-1769006667.html

Супруга экс-судьи Чечни рассказала, как с ней обращались правоохранители

Супруга экс-судьи Чечни рассказала, как с ней обращались правоохранители - РИА Новости, 21.01.2022

Супруга экс-судьи Чечни рассказала, как с ней обращались правоохранители

Уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев опубликовал в Instagram видео разговора с задержанной в Нижнем Новгороде Заремой Мусаевой, женой судьи... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T22:57

2022-01-21T22:57

2022-01-21T23:00

происшествия

рамзан кадыров

нижний новгород

чеченская республика (чечня)

россия

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ГРОЗНЫЙ, 21 янв – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев опубликовал в Instagram видео разговора с задержанной в Нижнем Новгороде Заремой Мусаевой, женой судьи в отставке Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, на котором она говорит, что к ней не применяли насилия."Они и инсулин, и лекарства купили, я и укололась, выпила лекарства. Никакого насилия не было", - сказала женщина на видео.Она также рассказала, что ей предлагали еду, но она отказалась, а на вопрос омбудсмена, как себя вели силовики по дороге в Грозный, ответила: "Очень хорошо".Ранее адвокат Наталья Добронравова заявила РИА Новости, что неизвестные, представившиеся оперативниками, увезли на допрос Зарему Мусаеву - жену судьи в отставке Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, живущего в Нижнем Новгороде. Собеседница сообщила, что ее вызвали для юридической помощи, около подъезда были кавказцы в штатском и масках. По утверждению адвоката, они представились оперативниками, но не показали удостоверений и не сказали, из какого отдела, предъявили постановление о приводе Мусаевой как свидетеля по делу о мошенничестве, которое расследует МВД Чечни, "стали силой выволакивать ее из квартиры, женщина потеряла сознание, и ее волоком спустили с лестницы".Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что действия полицейских из республики, работавших в Нижнем Новгороде в четверг, были согласованы и проводились в соответствии с законодательством России. По его словам, "Янгулбаевым до вчерашнего случая трижды отправляли повестку".

https://ria.ru/20220121/sudya-1768886506.html

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происшествия, рамзан кадыров, нижний новгород, чеченская республика (чечня), россия