22:57 21.01.2022 (обновлено: 23:00 21.01.2022)
Супруга экс-судьи Чечни рассказала, как с ней обращались правоохранители
Супруга экс-судьи Чечни Мусаева рассказала, что полицейские не применяли к ней насилия
Сайди Янгулбаев
ГРОЗНЫЙ, 21 янв – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев опубликовал в Instagram видео разговора с задержанной в Нижнем Новгороде Заремой Мусаевой, женой судьи в отставке Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, на котором она говорит, что к ней не применяли насилия.
"Они и инсулин, и лекарства купили, я и укололась, выпила лекарства. Никакого насилия не было", - сказала женщина на видео.
Она также рассказала, что ей предлагали еду, но она отказалась, а на вопрос омбудсмена, как себя вели силовики по дороге в Грозный, ответила: "Очень хорошо".
Ранее адвокат Наталья Добронравова заявила РИА Новости, что неизвестные, представившиеся оперативниками, увезли на допрос Зарему Мусаеву - жену судьи в отставке Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, живущего в Нижнем Новгороде. Собеседница сообщила, что ее вызвали для юридической помощи, около подъезда были кавказцы в штатском и масках. По утверждению адвоката, они представились оперативниками, но не показали удостоверений и не сказали, из какого отдела, предъявили постановление о приводе Мусаевой как свидетеля по делу о мошенничестве, которое расследует МВД Чечни, "стали силой выволакивать ее из квартиры, женщина потеряла сознание, и ее волоком спустили с лестницы".
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что действия полицейских из республики, работавших в Нижнем Новгороде в четверг, были согласованы и проводились в соответствии с законодательством России. По его словам, "Янгулбаевым до вчерашнего случая трижды отправляли повестку".