https://ria.ru/20220121/moskva-1769004370.html

Грозные русские бабушки повергли американцев в шок

Американцы ответили на вопрос об "ужасах Москвы" - РИА Новости, 21.01.2022

Грозные русские бабушки повергли американцев в шок

Пользователи американского форума Reddit рассказали соотечественнице о преимуществах Москвы перед американскими и европейскими городами. РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T22:33

2022-01-21T22:33

2022-01-21T22:34

в мире

сша

лос-анджелес

москва

reddit

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0f/1593199250_0:321:3068:2047_1920x0_80_0_0_3b6ed92f1223abf2ebea41a6f9215b66.jpg

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Пользователи американского форума Reddit рассказали соотечественнице о преимуществах Москвы перед американскими и европейскими городами.Девушка поинтересовалась, насколько российская столица опасна."Моя мама в ужасе от мысли о том, что я поеду в Россию учиться… Она это объясняет тем, что меня там украдут и продадут в белое рабство", — объяснила студентка.При этом девушка отметила, что считает негативный образ страны плодом воображения американских СМИ."Ни разу не было ситуации, когда я чувствовал бы себя в опасности или мне угрожали. Россия была и остается намного более безопасным местом, чем Лос-Анджелес, Нью-Йорк и вообще любой другой большой город в США", — поделился в ответ один из пользователей."Я вернулся, чтобы навестить родных, и просто не мог поверить во всю ту преступность, которая творится <…>. Что, черт возьми, творится с угонами машин? Это сумасшествие. В Москве бабушки бы не стали мириться с такими преступлениями", — рассказал уроженец Миннеаполиса."Тебя скорее украдут на стоянке гипермаркета в Далласе, чем в обычный день в России", — сыронизировала пользовательница."Я американка. Год училась в Москве. Ни в каком другом городе я не чувствовала себя безопасней", — поддержала другая девушка."Все будет в порядке. Особенно, если ты подучишь русский! В России намного веселее, если ты говоришь на русском", — посоветовал американец."Я не понимаю, почему иностранцы считают, что Россия — это какая-то другая планета. Особенно те, кто приезжает из Америки, где разрешение на оружие — абсолютная норма", — порассуждали в комментариях.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220115/prevoskhodstvo-1767948633.html

https://ria.ru/20220108/privychka-1766919927.html

https://ria.ru/20211228/angel-1765861492.html

сша

лос-анджелес

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, лос-анджелес, москва, reddit, россия