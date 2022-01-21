Грозные русские бабушки повергли американцев в шок

22:33 21.01.2022 (обновлено: 22:34 21.01.2022)
Американцы ответили на вопрос об "ужасах Москвы"
Пользователи портала Reddit сочли Россию более безопасной страной, чем США
Прохожие на Красной площади в Москве
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Пользователи американского форума Reddit рассказали соотечественнице о преимуществах Москвы перед американскими и европейскими городами.
Девушка поинтересовалась, насколько российская столица опасна.
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"Моя мама в ужасе от мысли о том, что я поеду в Россию учиться… Она это объясняет тем, что меня там украдут и продадут в белое рабство", — объяснила студентка.
При этом девушка отметила, что считает негативный образ страны плодом воображения американских СМИ.
"Ни разу не было ситуации, когда я чувствовал бы себя в опасности или мне угрожали. Россия была и остается намного более безопасным местом, чем Лос-Анджелес, Нью-Йорк и вообще любой другой большой город в США", — поделился в ответ один из пользователей.
"Я вернулся, чтобы навестить родных, и просто не мог поверить во всю ту преступность, которая творится <…>. Что, черт возьми, творится с угонами машин? Это сумасшествие. В Москве бабушки бы не стали мириться с такими преступлениями", — рассказал уроженец Миннеаполиса.
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"Тебя скорее украдут на стоянке гипермаркета в Далласе, чем в обычный день в России", — сыронизировала пользовательница.
"Я американка. Год училась в Москве. Ни в каком другом городе я не чувствовала себя безопасней", — поддержала другая девушка.
"Все будет в порядке. Особенно, если ты подучишь русский! В России намного веселее, если ты говоришь на русском", — посоветовал американец.
"Я не понимаю, почему иностранцы считают, что Россия — это какая-то другая планета. Особенно те, кто приезжает из Америки, где разрешение на оружие — абсолютная норма", — порассуждали в комментариях.
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