https://ria.ru/20220121/moskva-1768850873.html

Более 350 значимых объектов подключили в Москве к электросетям в 2021 году

Более 350 значимых объектов подключили в Москве к электросетям в 2021 году - РИА Новости, 21.01.2022

Более 350 значимых объектов подключили в Москве к электросетям в 2021 году

Столичные энергетики за прошлый год подключили к электроснабжению более 350 значимых объектов, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы Петр... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T09:05

2022-01-21T09:05

2022-01-21T09:57

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общество

политехнический музей

петр бирюков

городское хозяйство москвы

россия

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Столичные энергетики за прошлый год подключили к электроснабжению более 350 значимых объектов, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что электроснабжение получили 82 объекта транспортной инфраструктуры, включая электродепо "Сокол", ТПУ "Черкизово", 10 станций Большой кольцевой линии метро и 50 медицинских организаций. Электричеством обеспечены 18 учреждений культуры, среди которых павильон "Металлургия" на ВДНХ, дом культуры "Мосрентген", культурный комплекс "Эрьзя-центр", Политехнический музей, 28 образовательных учреждений, в том числе здание РАНХиГС, и 17 спортивных объектов, в частности, центр водного спорта "Динамо", центр автомобильного спорта, помещения Федерации фехтования России."Современное освещение получили 13 общественных пространств, включая парк аттракционов в природно-историческом парке "Москворецкий" и пешеходную зону от Храма Христа Спасителя до Якиманской набережной. В результате проведенных работ эти зоны отдыха стали еще более комфортными и безопасными", - подчеркнул Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства отметил, что все работы по подключению новых объектов проводятся с применением современной спецтехники, в том числе бестраншейным методом, особенно в местах исторической застройки."Все значимые объекты обеспечиваются электроэнергией по второй категории надежности, то есть в случае возникновения технологического нарушения на одной линии напряжение автоматически будет подано по резервной", - заключил Бирюков.

https://realty.ria.ru/20220117/novak-1768181541.html

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общество, политехнический музей, петр бирюков, городское хозяйство москвы, россия