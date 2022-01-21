09:05 21.01.2022 (обновлено: 09:57 21.01.2022)
Более 350 значимых объектов подключили в Москве к электросетям в 2021 году
Бирюков: более 350 значимых объектов подключили в Москве к электросетям в 2021 году
Опора высоковольтной ЛЭП
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Столичные энергетики за прошлый год подключили к электроснабжению более 350 значимых объектов, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"На постоянной основе ведется масштабная работа по подключению к электросетям новых значимых для столицы объектов, обеспечивается надежное и бесперебойное электроснабжение горожан. В 2021 году подключили более 350 новых объектов, в том числе школы, вузы, спортивные и культурные центры, больницы, поликлиники, жилые дома и новостройки по программе реновации", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра рассказал, что электроснабжение получили 82 объекта транспортной инфраструктуры, включая электродепо "Сокол", ТПУ "Черкизово", 10 станций Большой кольцевой линии метро и 50 медицинских организаций. Электричеством обеспечены 18 учреждений культуры, среди которых павильон "Металлургия" на ВДНХ, дом культуры "Мосрентген", культурный комплекс "Эрьзя-центр", Политехнический музей, 28 образовательных учреждений, в том числе здание РАНХиГС, и 17 спортивных объектов, в частности, центр водного спорта "Динамо", центр автомобильного спорта, помещения Федерации фехтования России.
"Современное освещение получили 13 общественных пространств, включая парк аттракционов в природно-историческом парке "Москворецкий" и пешеходную зону от Храма Христа Спасителя до Якиманской набережной. В результате проведенных работ эти зоны отдыха стали еще более комфортными и безопасными", - подчеркнул Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства отметил, что все работы по подключению новых объектов проводятся с применением современной спецтехники, в том числе бестраншейным методом, особенно в местах исторической застройки.
"Все значимые объекты обеспечиваются электроэнергией по второй категории надежности, то есть в случае возникновения технологического нарушения на одной линии напряжение автоматически будет подано по резервной", - заключил Бирюков.