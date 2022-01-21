https://ria.ru/20220121/moshenniki-1768857081.html
Эксперт предложил способ для борьбы с телефонными мошенниками
Эксперт предложил способ для борьбы с телефонными мошенниками - РИА Новости, 21.01.2022
Эксперт предложил способ для борьбы с телефонными мошенниками
Для борьбы с кибермошенничествами имеет смысл ужесточить ответственность операторов вплоть до отзыва лицензии и уголовной ответственности, считает руководитель... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T10:31
2022-01-21T10:31
2022-01-21T10:31
общество
технологии
россия
юрий жданов
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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Для борьбы с кибермошенничествами имеет смысл ужесточить ответственность операторов вплоть до отзыва лицензии и уголовной ответственности, считает руководитель российской секции Международной полицейской ассоциации Юрий Жданов."Мы наблюдаем тренд на изменение и оптимизацию схем в телефонном мошенничестве под любые значимые внешние инфоповоды, например, псевдовыплаты, но несмотря на это, традиционные уловки, такие как "служба безопасности" и "смена финансового номера", по-прежнему успешно работают", - сказал Жданов РИА Новости в пятницу.По его словам, в 2021 году выделились два доминирующего приема мошенничеств. Это схема со звонками от имени правоохранительных органов, когда при звонках копируются действительные номера, указанные на ведомственных сайтах. Число подобных сообщений выросло в восемь раз по итогам года.Вторая схема - звонок роботов IVR (интерактивного голосового меню) о якобы несанкционированных операциях. Мошенники ищут способы автоматизации процессов сбора персональных данных и сокращения затрат. Число таких сообщений увеличилось в 9,7 раза.По словам Жданова, этой статистикой Международная полицейская ассоциация располагает, будучи партнером Центра кибербезопасности "Сбера"- крупнейшего российского банка, от имени которого часто действуют аферисты."Чтобы ограничить количество кибермошенничеств, нужно обязать оператора услуг связи усилить контроль за номерной ёмкостью, которую использует его абонент, и не допускать использование номерами, которые ему не принадлежат", - считает Жданов.Кроме того, по данным полицейской ассоциации, нужно "запретить оператору использовать номерную ёмкость, которая ему не выделена установленным порядком" и "обязать оператора, принимающего трафик, проверять легитимность использования номера отправителя".По его оценке, также необходимо "повысить и ужесточить ответственность за нарушение указанных мер вплоть до отзыва лицензии на оказание услуг и уголовной ответственности за повторные нарушения", а также увеличить стоимость лицензий в области оказания услуг связи и передачи данных."Также надо обеспечить для граждан возможность пожаловаться на мошеннические звонки через портал Госуслуг", - добавил эксперт.
https://ria.ru/20220118/internet-moshennichestvo-1768431202.html
https://ria.ru/20220121/obman-1768841106.html
https://ria.ru/20220115/moshenniki-1767973323.html
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общество, технологии, россия, юрий жданов
Эксперт предложил способ для борьбы с телефонными мошенниками
Эксперт Жданов предложил отзывать лицензии телеком-операторов за звонки аферистов
МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Для борьбы с кибермошенничествами имеет смысл ужесточить ответственность операторов вплоть до отзыва лицензии и уголовной ответственности, считает руководитель российской секции Международной полицейской ассоциации Юрий Жданов.
"Мы наблюдаем тренд на изменение и оптимизацию схем в телефонном мошенничестве под любые значимые внешние инфоповоды, например, псевдовыплаты, но несмотря на это, традиционные уловки, такие как "служба безопасности" и "смена финансового номера", по-прежнему успешно работают", - сказал Жданов
РИА Новости в пятницу.
По его словам, в 2021 году выделились два доминирующего приема мошенничеств. Это схема со звонками от имени правоохранительных органов, когда при звонках копируются действительные номера, указанные на ведомственных сайтах. Число подобных сообщений выросло в восемь раз по итогам года.
Вторая схема - звонок роботов IVR (интерактивного голосового меню) о якобы несанкционированных операциях. Мошенники ищут способы автоматизации процессов сбора персональных данных и сокращения затрат. Число таких сообщений увеличилось в 9,7 раза.
По словам Жданова, этой статистикой Международная полицейская ассоциация располагает, будучи партнером Центра кибербезопасности "Сбера"- крупнейшего российского банка, от имени которого часто действуют аферисты.
"Чтобы ограничить количество кибермошенничеств, нужно обязать оператора услуг связи усилить контроль за номерной ёмкостью, которую использует его абонент, и не допускать использование номерами, которые ему не принадлежат", - считает Жданов.
Кроме того, по данным полицейской ассоциации, нужно "запретить оператору использовать номерную ёмкость, которая ему не выделена установленным порядком" и "обязать оператора, принимающего трафик, проверять легитимность использования номера отправителя".
По его оценке, также необходимо "повысить и ужесточить ответственность за нарушение указанных мер вплоть до отзыва лицензии на оказание услуг и уголовной ответственности за повторные нарушения", а также увеличить стоимость лицензий в области оказания услуг связи и передачи данных.
"Также надо обеспечить для граждан возможность пожаловаться на мошеннические звонки через портал Госуслуг", - добавил эксперт.