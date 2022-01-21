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Религия
https://ria.ru/20220121/monakhi-1768924180.html
Прокуратура Греции завела дело на монахов Афона
Прокуратура Греции завела дело на монахов Афона - РИА Новости, 21.01.2022
Прокуратура Греции завела дело на монахов Афона
Прокуратура Салоников завела уголовное дело в отношении монахов Святой Горы Афон, выступающих против прививок от коронавируса, сообщает греческое издание "Вимо... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T15:12
2022-01-21T16:07
религия
салоники
афон (гора)
религия
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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Прокуратура Салоников завела уголовное дело в отношении монахов Святой Горы Афон, выступающих против прививок от коронавируса, сообщает греческое издание "Вимо Ортодоксия".Поводом стали заявления афонского иеромонаха Иосифа. Он сообщил о монахах, которые призывают христиан не делать прививки."Многие из, тех, кто приходил к ним на исповедь, умерли. Поскольку монахи советовали людям не делать прививку и утверждали, что коронавирус – это обычный грипп", – сказал иеромонах.На основании этих заявлений глава прокуратуры Салоников потребовал провести расследование с целью установить личность монахов-антипрививочников, а также определить, есть ли в их действиях состав преступления.На основании этих заявлений глава прокуратуры Салоников потребовал провести расследование для установления личности обвиняемых и определения того, имел ли место распространение ложной информации и связанные с этим случаи летального исхода.Заявителя, иеромонаха Иосифа, в ходе разбирательства попросят назвать конкретных лиц и указать, когда и что именно они говорили. Только после этого монахов можно будет привлечь к уголовной ответственности.
https://ria.ru/20211111/tserkov-1758665108.html
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салоники, афон (гора), религия
15:12 21.01.2022 (обновлено: 16:07 21.01.2022)
 

Прокуратура Греции завела дело на монахов Афона

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкГреция. Святая Гора Афон
Греция. Святая Гора Афон - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Прокуратура Салоников завела уголовное дело в отношении монахов Святой Горы Афон, выступающих против прививок от коронавируса, сообщает греческое издание "Вимо Ортодоксия".
Поводом стали заявления афонского иеромонаха Иосифа. Он сообщил о монахах, которые призывают христиан не делать прививки.
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"Многие из, тех, кто приходил к ним на исповедь, умерли. Поскольку монахи советовали людям не делать прививку и утверждали, что коронавирус – это обычный грипп", – сказал иеромонах.
На основании этих заявлений глава прокуратуры Салоников потребовал провести расследование с целью установить личность монахов-антипрививочников, а также определить, есть ли в их действиях состав преступления.
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В РПЦ посоветовали верующим вакцинироваться от коронавируса
На основании этих заявлений глава прокуратуры Салоников потребовал провести расследование для установления личности обвиняемых и определения того, имел ли место распространение ложной информации и связанные с этим случаи летального исхода.
Заявителя, иеромонаха Иосифа, в ходе разбирательства попросят назвать конкретных лиц и указать, когда и что именно они говорили. Только после этого монахов можно будет привлечь к уголовной ответственности.
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