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Лавров преподал в Швейцарии урок целой толпе
Лавров и президент Швейцарии подкололи журналистов во время встречи - РИА Новости, 21.01.2022
Лавров преподал в Швейцарии урок целой толпе
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в шутку пожурил журналистов, не успевших сфотографировать его рукопожатие с президентом Швейцарии Иньяцио Кассисом. РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T18:48
2022-01-21T18:48
2022-01-21T20:57
политика
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швейцария
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
россия
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в шутку пожурил журналистов, не успевших сфотографировать его рукопожатие с президентом Швейцарии Иньяцио Кассисом. Видеозапись момента опубликовал RT."Мы же здесь не под вас подстраиваемся! Ваша задача здесь — поймать момент. Если не вышло — значит, не вышло", — сказал Лавров с улыбкой. Его собеседник также засмеялся. После этого Лавров и Кассис все же повторили жест.Сергей Лавров и Иньяцио Кассис встретились сегодня в Женеве. В ходе разговора, как сообщил швейцарский лидер, подчеркивалась важность инклюзивного диалога для достижения безопасности в Европе. Также перед этим состоялась беседа Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена.
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политика, в мире, швейцария, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия
18:48 21.01.2022 (обновлено: 20:57 21.01.2022)
Лавров и президент Швейцарии подкололи журналистов во время встречи
Глава МИД Лавров провел журналистам шуточный мастер-класс на встрече с Кассисом