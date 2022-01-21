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Лавров преподал в Швейцарии урок целой толпе

Лавров и президент Швейцарии подкололи журналистов во время встречи - РИА Новости, 21.01.2022

Лавров преподал в Швейцарии урок целой толпе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в шутку пожурил журналистов, не успевших сфотографировать его рукопожатие с президентом Швейцарии Иньяцио Кассисом. РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T18:48

2022-01-21T18:48

2022-01-21T20:57

политика

в мире

швейцария

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

россия

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в шутку пожурил журналистов, не успевших сфотографировать его рукопожатие с президентом Швейцарии Иньяцио Кассисом. Видеозапись момента опубликовал RT."Мы же здесь не под вас подстраиваемся! Ваша задача здесь — поймать момент. Если не вышло — значит, не вышло", — сказал Лавров с улыбкой. Его собеседник также засмеялся. После этого Лавров и Кассис все же повторили жест.Сергей Лавров и Иньяцио Кассис встретились сегодня в Женеве. В ходе разговора, как сообщил швейцарский лидер, подчеркивалась важность инклюзивного диалога для достижения безопасности в Европе. Также перед этим состоялась беседа Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена.

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политика, в мире, швейцария, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия