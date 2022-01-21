https://ria.ru/20220121/mishustin-1768909286.html
Нельзя допустить нехватку лекарств от коронавируса, заявил Мишустин
Нельзя допустить нехватку лекарств от коронавируса, заявил Мишустин - РИА Новости, 21.01.2022
Нельзя допустить нехватку лекарств от коронавируса, заявил Мишустин
Нельзя допустить нехватку лекарств от коронавируса, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T14:17
2022-01-21T14:17
2022-01-21T14:22
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Нельзя допустить нехватку лекарств от коронавируса, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Надо очень внимательно контролировать наличие препаратов и не допустить из нехватки", - сказал он на заседании правительства.Мишустин просил Минздрав согласовывать распределение централизованно закупаемых медикаментов с вице-премьером Татьяной Голиковой, которая возглавила оперативную рабочую группу.
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общество, здоровье - общество, михаил мишустин, россия
14:17 21.01.2022 (обновлено: 14:22 21.01.2022)
Нельзя допустить нехватку лекарств от коронавируса, заявил Мишустин
Премьер Мишустин: нельзя допустить нехватку лекарств от коронавируса