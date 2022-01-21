https://ria.ru/20220121/minzdrav-1768930914.html
Плутницкого назначили замглавы Минздрава
Плутницкого назначили замглавы Минздрава - РИА Новости, 21.01.2022
Плутницкого назначили замглавы Минздрава
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Андрея Плутницкого заместителем министра здравоохранения РФ, освободив от этой должности Олега Гриднева,... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T15:39
2022-01-21T15:39
2022-01-21T16:47
политика
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Андрея Плутницкого заместителем министра здравоохранения РФ, освободив от этой должности Олега Гриднева, соответствующие документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации."Назначить Плутницкого Андрея Николаевича заместителем министра здравоохранения РФ", - говорится в тексте распоряжения.Согласно другому распоряжению, Олег Гриднев, занимавший ранее эту должность, освобожден по собственной просьбе.Гриднев занимал должность замглавы Минздрава с апреля 2020 года.Приказом министра здравоохранения России Михаила Мурашко Гриднев назначен исполняющим обязанности генерального директора ФГАУ Национальный медицинский исследовательский центр "МНТК "Микрохирургия глаза им. акад. С.В. Федорова" Минздрава России, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения.
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политика, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), михаил мишустин, россия
15:39 21.01.2022 (обновлено: 16:47 21.01.2022)
Плутницкого назначили замглавы Минздрава
Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Андрея Плутницкого замглавы Минздрава
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости.
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Андрея Плутницкого заместителем министра здравоохранения РФ, освободив от этой должности Олега Гриднева, соответствующие документы
опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.
"Назначить Плутницкого Андрея Николаевича заместителем министра здравоохранения РФ", - говорится в тексте распоряжения.
Согласно другому распоряжению, Олег Гриднев, занимавший ранее эту должность, освобожден по собственной просьбе.
Гриднев занимал должность замглавы Минздрава с апреля 2020 года.
Приказом министра здравоохранения России Михаила Мурашко Гриднев назначен исполняющим обязанности генерального директора ФГАУ Национальный медицинский исследовательский центр "МНТК "Микрохирургия глаза им. акад. С.В. Федорова" Минздрава России, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения.