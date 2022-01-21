https://ria.ru/20220121/minzdrav-1768930914.html

Плутницкого назначили замглавы Минздрава

Плутницкого назначили замглавы Минздрава - РИА Новости, 21.01.2022

Плутницкого назначили замглавы Минздрава

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Андрея Плутницкого заместителем министра здравоохранения РФ, освободив от этой должности Олега Гриднева,... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T15:39

2022-01-21T15:39

2022-01-21T16:47

политика

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

михаил мишустин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768929547_0:81:3071:1808_1920x0_80_0_0_f5b7e35e4d63d49c74087af39eaf4483.jpg

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Андрея Плутницкого заместителем министра здравоохранения РФ, освободив от этой должности Олега Гриднева, соответствующие документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации."Назначить Плутницкого Андрея Николаевича заместителем министра здравоохранения РФ", - говорится в тексте распоряжения.Согласно другому распоряжению, Олег Гриднев, занимавший ранее эту должность, освобожден по собственной просьбе.Гриднев занимал должность замглавы Минздрава с апреля 2020 года.Приказом министра здравоохранения России Михаила Мурашко Гриднев назначен исполняющим обязанности генерального директора ФГАУ Национальный медицинский исследовательский центр "МНТК "Микрохирургия глаза им. акад. С.В. Федорова" Минздрава России, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения.

https://realty.ria.ru/20220118/krym-1768312849.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), михаил мишустин, россия