https://ria.ru/20220121/minirovanie-1768858139.html

В Севастополе поступили сообщения о "минировании" десяти учебных заведений

В Севастополе поступили сообщения о "минировании" десяти учебных заведений - РИА Новости, 21.01.2022

В Севастополе поступили сообщения о "минировании" десяти учебных заведений

Анонимные сообщения о "минировании" десяти образовательных учреждений получены властями Севастополя, сообщили журналистам в пресс-службе правительства города. РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T10:34

2022-01-21T10:34

2022-01-21T12:11

происшествия

севастополь

россия

ложные сообщения о минировании зданий

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости. Анонимные сообщения о "минировании" десяти образовательных учреждений получены властями Севастополя, сообщили журналистам в пресс-службе правительства города.Ранее источник в правоохранительных структурах сообщил РИА Новости, что властям города поступили анонимные сообщения о "минировании" восьми школ в Севастополе и Морского колледжа."Сообщения поступили в 10 образовательных учреждений. Проводятся все необходимые действия правоохранительными органами по обеспечению безопасности в этих учреждениях. Ведутся оперативно-розыскные мероприятия", - сообщили в правительстве города, не уточнив, в каких школах и колледжах проводится эвакуация.В пятницу временно исполняющий полномочия главы администрации Симферополя Максим Балахонов также сообщал, что занятия отменили во всех школах города из-за сообщений о "минировании", их на электронную почту получили 14 школ регионального центра.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.

https://ria.ru/20220120/chelyabinsk-1768684515.html

https://ria.ru/20220118/shkola-1768306322.html

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происшествия, севастополь, россия, ложные сообщения о минировании зданий