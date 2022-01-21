https://ria.ru/20220121/minirovanie-1768838343.html

В школы и больницу в Южно-Сахалинске поступили сообщения о "минировании"

В школы и больницу в Южно-Сахалинске поступили сообщения о "минировании" - РИА Новости, 21.01.2022

В школы и больницу в Южно-Сахалинске поступили сообщения о "минировании"

Сигналы о "минировании" школ и детской больницы в Южно-Сахалинске поступили утром в пятницу, сообщили в пресс-службе ГУМЧС по Сахалинской области. РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T04:31

2022-01-21T04:31

2022-01-21T04:31

происшествия

южно-сахалинск

россия

ложные сообщения о минировании зданий

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 янв — РИА Новости. Сигналы о "минировании" школ и детской больницы в Южно-Сахалинске поступили утром в пятницу, сообщили в пресс-службе ГУМЧС по Сахалинской области.В зданиях школ никого не было на момент поступления сообщений. Учащиеся находятся на дистанционном обучении до конца текущей недели в связи с ликвидацией последствий недавнего мощного циклона. Сотрудники спецслужб осматривают школы и детскую больницу, добавили в пресс-службе.Ранее на этой неделе сообщения о "минировании" поступали в школы, техникум и университет Южно-Сахалинска. В четверг поступил сигнал о "минировании" здания администрации Южно-Сахалинска.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.

https://ria.ru/20220120/chelyabinsk-1768684515.html

южно-сахалинск

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происшествия, южно-сахалинск, россия, ложные сообщения о минировании зданий