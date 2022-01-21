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В школы и больницу в Южно-Сахалинске поступили сообщения о "минировании"
В школы и больницу в Южно-Сахалинске поступили сообщения о "минировании" - РИА Новости, 21.01.2022
В школы и больницу в Южно-Сахалинске поступили сообщения о "минировании"
Сигналы о "минировании" школ и детской больницы в Южно-Сахалинске поступили утром в пятницу, сообщили в пресс-службе ГУМЧС по Сахалинской области. РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T04:31
2022-01-21T04:31
происшествия
южно-сахалинск
россия
ложные сообщения о минировании зданий
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 янв — РИА Новости. Сигналы о "минировании" школ и детской больницы в Южно-Сахалинске поступили утром в пятницу, сообщили в пресс-службе ГУМЧС по Сахалинской области.В зданиях школ никого не было на момент поступления сообщений. Учащиеся находятся на дистанционном обучении до конца текущей недели в связи с ликвидацией последствий недавнего мощного циклона. Сотрудники спецслужб осматривают школы и детскую больницу, добавили в пресс-службе.Ранее на этой неделе сообщения о "минировании" поступали в школы, техникум и университет Южно-Сахалинска. В четверг поступил сигнал о "минировании" здания администрации Южно-Сахалинска.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
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происшествия, южно-сахалинск, россия, ложные сообщения о минировании зданий
04:31 21.01.2022
 
В школы и больницу в Южно-Сахалинске поступили сообщения о "минировании"

В несколько школ и больницу в Южно-Сахалинске снова поступили сообщения о "минировании"

© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции у здания школы
Автомобиль полиции у здания школы - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 янв — РИА Новости. Сигналы о "минировании" школ и детской больницы в Южно-Сахалинске поступили утром в пятницу, сообщили в пресс-службе ГУМЧС по Сахалинской области.

"Оперативному дежурному утром поступила информация о "минировании" зданий шести школ в Южно-Сахалинске и детской областной больницы", — рассказали в пресс-службе областного МЧС.

В зданиях школ никого не было на момент поступления сообщений. Учащиеся находятся на дистанционном обучении до конца текущей недели в связи с ликвидацией последствий недавнего мощного циклона. Сотрудники спецслужб осматривают школы и детскую больницу, добавили в пресс-службе.
Ранее на этой неделе сообщения о "минировании" поступали в школы, техникум и университет Южно-Сахалинска. В четверг поступил сигнал о "минировании" здания администрации Южно-Сахалинска.
Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
Дети в школе - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
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ПроисшествияЮжно-СахалинскРоссияЛожные сообщения о минировании зданий
 
 
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