https://ria.ru/20220121/minirovanie-1768838343.html
В школы и больницу в Южно-Сахалинске поступили сообщения о "минировании"
В школы и больницу в Южно-Сахалинске поступили сообщения о "минировании" - РИА Новости, 21.01.2022
В школы и больницу в Южно-Сахалинске поступили сообщения о "минировании"
Сигналы о "минировании" школ и детской больницы в Южно-Сахалинске поступили утром в пятницу, сообщили в пресс-службе ГУМЧС по Сахалинской области. РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T04:31
2022-01-21T04:31
2022-01-21T04:31
происшествия
южно-сахалинск
россия
ложные сообщения о минировании зданий
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767457620_314:399:3077:1953_1920x0_80_0_0_aeb3290c603fb3ffc51affc3228c9467.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 янв — РИА Новости. Сигналы о "минировании" школ и детской больницы в Южно-Сахалинске поступили утром в пятницу, сообщили в пресс-службе ГУМЧС по Сахалинской области.В зданиях школ никого не было на момент поступления сообщений. Учащиеся находятся на дистанционном обучении до конца текущей недели в связи с ликвидацией последствий недавнего мощного циклона. Сотрудники спецслужб осматривают школы и детскую больницу, добавили в пресс-службе.Ранее на этой неделе сообщения о "минировании" поступали в школы, техникум и университет Южно-Сахалинска. В четверг поступил сигнал о "минировании" здания администрации Южно-Сахалинска.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
https://ria.ru/20220120/chelyabinsk-1768684515.html
южно-сахалинск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767457620_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_95f81286caf2a4fb7cc399c8986b739c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, южно-сахалинск, россия, ложные сообщения о минировании зданий
В школы и больницу в Южно-Сахалинске поступили сообщения о "минировании"
В несколько школ и больницу в Южно-Сахалинске снова поступили сообщения о "минировании"