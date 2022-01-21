20:03 21.01.2022 (обновлено: 21:38 21.01.2022)
Игнорирование США требований России будет иметь последствия, заявил МИД
Лавров сообщил Блинкену, что игнорирование озабоченностей России будет иметь последствия
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров после пресс-конференции по итогам переговоров с государственным секретарем США Энтони Блинкеном в Женеве
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров заявил госсекретарю США Энтони Блинкену на переговорах в Женеве, что дальнейшее игнорирование требований Москвы по гарантиям безопасности будет иметь самые серьезные последствия, сообщается на сайте российского министерства.
Руководители дипведомств провели встречу в Женеве в пятницу. Лавров назвал разговор полезным и откровенным, госсекретарь США обещал на следующей неделе предоставить письменный ответ на предложения по гарантиям безопасности.
В сообщении МИД подчеркивается, что обеспокоенности Москвы связаны в первую очередь с продолжающимся военным освоением Соединенными Штатами и их натовскими союзниками территории Украины на фоне масштабного развертывания сил и средств альянса вблизи российских границ.
Отмечается, что этого можно избежать, если Вашингтон позитивно отреагирует на проекты соглашений по гарантиям безопасности.
"Письменную постатейную реакцию американской стороны на которые (гарантии. — Прим. ред.) мы ожидаем получить на следующей неделе", — добавили в министерстве.
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В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
Первый раунд переговоров по этой теме состоялся в Женеве 10 января. За ним последовало заседание Совета Россия — НАТО в Брюсселе. После чего 13 января прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
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