https://ria.ru/20220121/mid-1768991285.html

Игнорирование США требований России будет иметь последствия, заявил МИД

Игнорирование США требований России будет иметь последствия, заявил МИД - РИА Новости, 21.01.2022

Игнорирование США требований России будет иметь последствия, заявил МИД

Глава МИД России Сергей Лавров заявил госсекретарю США Энтони Блинкену на переговорах в Женеве, что дальнейшее игнорирование требований Москвы по гарантиям... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T20:03

2022-01-21T20:03

2022-01-21T21:38

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров заявил госсекретарю США Энтони Блинкену на переговорах в Женеве, что дальнейшее игнорирование требований Москвы по гарантиям безопасности будет иметь самые серьезные последствия, сообщается на сайте российского министерства.Руководители дипведомств провели встречу в Женеве в пятницу. Лавров назвал разговор полезным и откровенным, госсекретарь США обещал на следующей неделе предоставить письменный ответ на предложения по гарантиям безопасности. В сообщении МИД подчеркивается, что обеспокоенности Москвы связаны в первую очередь с продолжающимся военным освоением Соединенными Штатами и их натовскими союзниками территории Украины на фоне масштабного развертывания сил и средств альянса вблизи российских границ.Отмечается, что этого можно избежать, если Вашингтон позитивно отреагирует на проекты соглашений по гарантиям безопасности."Письменную постатейную реакцию американской стороны на которые (гарантии. — Прим. ред.) мы ожидаем получить на следующей неделе", — добавили в министерстве.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.Первый раунд переговоров по этой теме состоялся в Женеве 10 января. За ним последовало заседание Совета Россия — НАТО в Брюсселе. После чего 13 января прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

https://ria.ru/20220120/bayden-1768729734.html

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сша

россия

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