https://ria.ru/20220121/mid-1768920211.html
Лавров ответил на заявления об "угрозах" Киеву со стороны Москвы
Лавров ответил на заявления об "угрозах" Киеву со стороны Москвы - РИА Новости, 21.01.2022
Лавров ответил на заявления об "угрозах" Киеву со стороны Москвы
Россия никогда и нигде не угрожала украинскому народу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T15:00
2022-01-21T15:00
2022-01-21T15:42
в мире
киев
сергей лавров
энтони блинкен
ситуация в днр и лнр
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768915835_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8a3451c9d13b834ab9ffe7a1e34a0c9c.jpg
ЖЕНЕВА, 21 янв - РИА Новости. Россия никогда и нигде не угрожала украинскому народу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Кто кому угрожает и во что эти угрозы могут вылиться, - это еще большой вопрос", - сказал Лавров по итогам встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
https://ria.ru/20220121/otvet-1768926299.html
киев
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768915835_299:0:2900:1950_1920x0_80_0_0_6fca2e108395470ee190a2345599db6f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, сергей лавров, энтони блинкен, ситуация в днр и лнр, россия
15:00 21.01.2022 (обновлено: 15:42 21.01.2022)
Лавров ответил на заявления об "угрозах" Киеву со стороны Москвы
Лавров об "угрозах" Киеву: кто кому угрожает, и во что эти угрозы могут вылиться — вопрос