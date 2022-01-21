https://ria.ru/20220121/mid-1768920211.html

Лавров ответил на заявления об "угрозах" Киеву со стороны Москвы

Лавров ответил на заявления об "угрозах" Киеву со стороны Москвы - РИА Новости, 21.01.2022

Лавров ответил на заявления об "угрозах" Киеву со стороны Москвы

Россия никогда и нигде не угрожала украинскому народу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T15:00

2022-01-21T15:00

2022-01-21T15:42

в мире

киев

сергей лавров

энтони блинкен

ситуация в днр и лнр

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768915835_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8a3451c9d13b834ab9ffe7a1e34a0c9c.jpg

ЖЕНЕВА, 21 янв - РИА Новости. Россия никогда и нигде не угрожала украинскому народу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Кто кому угрожает и во что эти угрозы могут вылиться, - это еще большой вопрос", - сказал Лавров по итогам встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

https://ria.ru/20220121/otvet-1768926299.html

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, сергей лавров, энтони блинкен, ситуация в днр и лнр, россия