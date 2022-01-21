https://ria.ru/20220121/mid-1768918050.html

В МИД рассказали о действиях Москвы, если ответ Запада разочарует

В МИД рассказали о действиях Москвы, если ответ Запада разочарует - РИА Новости, 21.01.2022

В МИД рассказали о действиях Москвы, если ответ Запада разочарует

России придется принимать серьезные политические решения, если она будет разочарована ответом Запада на свои предложения по гарантиям безопасности, заявил... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T14:51

2022-01-21T14:51

2022-01-21T14:51

в мире

сша

москва

сергей рябков

нато

совет россия-нато

энтони блинкен

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. России придется принимать серьезные политические решения, если она будет разочарована ответом Запада на свои предложения по гарантиям безопасности, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Если ответ будет разочаровывающим, тогда придется принимать серьезные политические решения, о чем наш президент предупредил, в том числе публично, оппонентов с той стороны. Но роль дипломатии в любом случае - центральная", - заявил Рябков в эфире телеканала "Россия 24"."Мы не хотим конфликта. Мы ни на кого не нападаем, мы никому не угрожаем. Мы хотим надежно обеспечить наши интересы", - добавил Рябков.В пятницу в Женеве проходит встреча Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Россия и США 10 января провели раунд диалога по стратегической стабильности в Женеве. За ним последовали заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе и консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Главным фокусом дискуссий стали предложения российской стороны.

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в мире, сша, москва, сергей рябков, нато, совет россия-нато, энтони блинкен, ситуация в днр и лнр, россия