https://ria.ru/20220121/mgu-1768986857.html
В главном здании МГУ произошло возгорание
В главном здании МГУ произошло возгорание - РИА Новости, 21.01.2022
В главном здании МГУ произошло возгорание
Дверь в лабораторию горела в главном здании МГУ, возгорание ликвидировано, сообщается на сайте ГУ МЧС по Москве. РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T19:29
2022-01-21T19:29
2022-01-21T19:29
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
мгу имени м. в. ломоносова
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Дверь в лабораторию горела в главном здании МГУ, возгорание ликвидировано, сообщается на сайте ГУ МЧС по Москве.По данным ведомства, возгорание произошло по адресу: улица Ленинские Горы, дом 1, строение 1."На шестом этаже разноуровневого 36-26-18-этажного Главного здания МГУ происходило возгорание двери в лабораторию на площади один квадратный метр", - говорится в сообщении.Отмечается, что в 18.18 возгорание было ликвидировано."До прибытия пожарно-спасательных подразделений здание самостоятельно покинули 20 человек. Сведений о пострадавших не поступало", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20220113/pozhar-1767625518.html
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), мгу имени м. в. ломоносова
В главном здании МГУ произошло возгорание
В главном здании МГУ загорелась дверь в лабораторию