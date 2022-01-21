https://ria.ru/20220121/mfts-1768951445.html

В тверских МФЦ расширен перечень оказываемых предпринимателям услуг

В тверских МФЦ расширен перечень оказываемых предпринимателям услуг - РИА Новости, 21.01.2022

В тверских МФЦ расширен перечень оказываемых предпринимателям услуг

В Тверской области расширен перечень услуг, оказываемых в многофункциональных центрах для субъектов предпринимательства и граждан, планирующих начать... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T16:56

2022-01-21T16:56

2022-01-21T16:56

тверская область

игорь руденя

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ТВЕРЬ. 21 янв – РИА Новости. В Тверской области расширен перечень услуг, оказываемых в многофункциональных центрах для субъектов предпринимательства и граждан, планирующих начать предпринимательскую деятельность, сообщает пресс-служба регионального правительства.В перечень включены дополнительно 34 услуги по лицензированию, земле- и природопользованию, а также в сферах сельского хозяйства, архитектуры и градостроительства, соответствующее решение принято на заседании президиума областного правительства.По мнению главы региона Игоря Рудени, одним из ключевых условий повышения качества жизни людей является формирование современной, доступной системы получения государственных и муниципальных услуг. Губернатор считает необходимым внедрять высокие профессиональные стандарты работы многофункциональных центров, обеспечивать удобство обслуживания для граждан.

https://ria.ru/20220111/remont-1767343289.html

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игорь руденя