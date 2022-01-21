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В тверских МФЦ расширен перечень оказываемых предпринимателям услуг
В тверских МФЦ расширен перечень оказываемых предпринимателям услуг - РИА Новости, 21.01.2022
В тверских МФЦ расширен перечень оказываемых предпринимателям услуг
В Тверской области расширен перечень услуг, оказываемых в многофункциональных центрах для субъектов предпринимательства и граждан, планирующих начать... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T16:56
2022-01-21T16:56
2022-01-21T16:56
тверская область
игорь руденя
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ТВЕРЬ. 21 янв – РИА Новости. В Тверской области расширен перечень услуг, оказываемых в многофункциональных центрах для субъектов предпринимательства и граждан, планирующих начать предпринимательскую деятельность, сообщает пресс-служба регионального правительства.В перечень включены дополнительно 34 услуги по лицензированию, земле- и природопользованию, а также в сферах сельского хозяйства, архитектуры и градостроительства, соответствующее решение принято на заседании президиума областного правительства.По мнению главы региона Игоря Рудени, одним из ключевых условий повышения качества жизни людей является формирование современной, доступной системы получения государственных и муниципальных услуг. Губернатор считает необходимым внедрять высокие профессиональные стандарты работы многофункциональных центров, обеспечивать удобство обслуживания для граждан.
https://ria.ru/20220111/remont-1767343289.html
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игорь руденя