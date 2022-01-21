Новый резидент ОЭЗ Москвы будет развивать 3D-металлопечать
МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. На территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" создадут металлообрабатывающее производство с применением 3D-печати, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"Производственно-строительная компания "Весна", получившая статус резидента ОЭЗ, планирует до конца 2023 года запустить высокотехнологичное металлообрабатывающее производство. Общий объем инвестиций в проект составит 355 миллионов рублей, на предприятии создадут не менее 34 рабочих мест", – рассказал руководитель ДИПП Александр Прохоров.
Проект предполагает обработку металлов с использованием 3D-металлопечати для выпуска различных изделий сложной конструкции: имплантов, костных пластин, корпусов турбин, теплообменников, комплектующих лазеров. Для этого на зеленоградской площадке "Алабушево" ОЭЗ Москвы предприятие создаст собственный производственный комплекс.
Как отмечается в сообщении, "Весна" арендует земельный участок площадью один гектар. Удобная логистика и современная инфраструктура ОЭЗ, высокотехнологичные производственные линии и станки позволят предприятию выпускать около 2,7 миллиона кубических сантиметров готовой продукции в год.
Основные цели проекта – масштабное внедрение на российском рынке технологий аддитивной металлопечати и выход на международный рынок. Работа компании нацелена на снижение импортозависимости и преодоление технологических ограничений классических методов металлообработки, уточнили в ДИПП.