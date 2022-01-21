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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20220121/metallopechat-1768917061.html
Новый резидент ОЭЗ Москвы будет развивать 3D-металлопечать
Новый резидент ОЭЗ Москвы будет развивать 3D-металлопечать - РИА Новости, 21.01.2022
Новый резидент ОЭЗ Москвы будет развивать 3D-металлопечать
На территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" создадут металлообрабатывающее производство с применением 3D-печати, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T14:48
2022-01-21T14:47
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
экономика
технологии
москва
александр прохоров
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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. На территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" создадут металлообрабатывающее производство с применением 3D-печати, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Проект предполагает обработку металлов с использованием 3D-металлопечати для выпуска различных изделий сложной конструкции: имплантов, костных пластин, корпусов турбин, теплообменников, комплектующих лазеров. Для этого на зеленоградской площадке "Алабушево" ОЭЗ Москвы предприятие создаст собственный производственный комплекс.Как отмечается в сообщении, "Весна" арендует земельный участок площадью один гектар. Удобная логистика и современная инфраструктура ОЭЗ, высокотехнологичные производственные линии и станки позволят предприятию выпускать около 2,7 миллиона кубических сантиметров готовой продукции в год.Основные цели проекта – масштабное внедрение на российском рынке технологий аддитивной металлопечати и выход на международный рынок. Работа компании нацелена на снижение импортозависимости и преодоление технологических ограничений классических методов металлообработки, уточнили в ДИПП.
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экономика, технологии, москва, александр прохоров
14:48 21.01.2022
 

Новый резидент ОЭЗ Москвы будет развивать 3D-металлопечать

© Фото : Mos.ru/Е. СамаринаСтенд "Технополис Москва"
Стенд Технополис Москва - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
© Фото : Mos.ru/Е. Самарина
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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. На территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" создадут металлообрабатывающее производство с применением 3D-печати, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"Производственно-строительная компания "Весна", получившая статус резидента ОЭЗ, планирует до конца 2023 года запустить высокотехнологичное металлообрабатывающее производство. Общий объем инвестиций в проект составит 355 миллионов рублей, на предприятии создадут не менее 34 рабочих мест", – рассказал руководитель ДИПП Александр Прохоров.
Проект предполагает обработку металлов с использованием 3D-металлопечати для выпуска различных изделий сложной конструкции: имплантов, костных пластин, корпусов турбин, теплообменников, комплектующих лазеров. Для этого на зеленоградской площадке "Алабушево" ОЭЗ Москвы предприятие создаст собственный производственный комплекс.
Как отмечается в сообщении, "Весна" арендует земельный участок площадью один гектар. Удобная логистика и современная инфраструктура ОЭЗ, высокотехнологичные производственные линии и станки позволят предприятию выпускать около 2,7 миллиона кубических сантиметров готовой продукции в год.
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
29 декабря 2021, 12:49Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
В ОЭЗ Москвы в 2022 году откроют не менее десяти новых производств
Основные цели проекта – масштабное внедрение на российском рынке технологий аддитивной металлопечати и выход на международный рынок. Работа компании нацелена на снижение импортозависимости и преодоление технологических ограничений классических методов металлообработки, уточнили в ДИПП.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыЭкономикаТехнологииМоскваАлександр Прохоров
 
 
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