https://ria.ru/20220121/metallopechat-1768917061.html

Новый резидент ОЭЗ Москвы будет развивать 3D-металлопечать

Новый резидент ОЭЗ Москвы будет развивать 3D-металлопечать - РИА Новости, 21.01.2022

Новый резидент ОЭЗ Москвы будет развивать 3D-металлопечать

На территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" создадут металлообрабатывающее производство с применением 3D-печати, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T14:48

2022-01-21T14:48

2022-01-21T14:47

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

экономика

технологии

москва

александр прохоров

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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. На территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" создадут металлообрабатывающее производство с применением 3D-печати, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Проект предполагает обработку металлов с использованием 3D-металлопечати для выпуска различных изделий сложной конструкции: имплантов, костных пластин, корпусов турбин, теплообменников, комплектующих лазеров. Для этого на зеленоградской площадке "Алабушево" ОЭЗ Москвы предприятие создаст собственный производственный комплекс.Как отмечается в сообщении, "Весна" арендует земельный участок площадью один гектар. Удобная логистика и современная инфраструктура ОЭЗ, высокотехнологичные производственные линии и станки позволят предприятию выпускать около 2,7 миллиона кубических сантиметров готовой продукции в год.Основные цели проекта – масштабное внедрение на российском рынке технологий аддитивной металлопечати и выход на международный рынок. Работа компании нацелена на снижение импортозависимости и преодоление технологических ограничений классических методов металлообработки, уточнили в ДИПП.

https://ria.ru/20211229/moskva-1765979912.html

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экономика, технологии, москва, александр прохоров