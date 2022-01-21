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Туризм
https://ria.ru/20220121/meksika-1768915240.html
В МИД рассказали о россиянке, погибшей при родах в Мексике
В МИД рассказали о россиянке, погибшей при родах в Мексике - РИА Новости, 21.01.2022
В МИД рассказали о россиянке, погибшей при родах в Мексике
Гражданка России, которая приехала в Мексику рожать ребенка, скончалась, в этой связи Москва предостерегает российских граждан от услуг частных компаний по... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T14:40
2022-01-21T14:44
туризм
в мире
мексика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Гражданка России, которая приехала в Мексику рожать ребенка, скончалась, в этой связи Москва предостерегает российских граждан от услуг частных компаний по перинатальному туризму в Мексике, которые зачастую носят криминальный характер, говорится в сообщении МИД РФ."Хотели бы привлечь внимание к несчастному случаю, который произошел 16 января с российской гражданкой, прибывшей в город Канкун (Мексика) с целью получения услуг родовспоможения. В ходе родов, которые проходили в домашних условиях, возникли серьезные осложнения. Своевременно оказать квалифицированную медицинскую помощь не получилось, и россиянка скончалась. Ребенок, к счастью, выжил", - говорится в сообщении министерства.В ведомстве уточнили, что в настоящее время посольство России оказывает семье погибшей всю необходимую помощь, в том числе с оформлением документов для перевозки тела погибшей или урны с ее прахом в Россию."Это очередное трагическое происшествие должно стать предостережением для российских граждан, планирующих воспользоваться услугами частных компаний, которые занимаются популяризацией и организацией перинатального туризма – широко распространенной практики приезда иностранных беременных женщин в Мексику для рождения ребенка и получения таким образом мексиканского гражданства", - пояснили в министерстве.В МИД отметили, что рассчитывают на то, что российские правоохранительные органы обратят внимание на задействованные в этой индустрии компании, которые преследуют "исключительно цели извлечения финансовой выгоды и не отвечающим за последствия своих действий, часто приобретающих криминальный характер".
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в мире, мексика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), здоровье - общество, россия
14:40 21.01.2022 (обновлено: 14:44 21.01.2022)
 
В МИД рассказали о россиянке, погибшей при родах в Мексике

МИД предостерег россиян от услуг частных компаний по перинатальному туризму в Мексике

© Pixabay / Michelle_Raponi Пляж в городе Канкун, Мексика
Пляж в городе Канкун, Мексика - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
© Pixabay / Michelle_Raponi
Пляж в городе Канкун, Мексика
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Гражданка России, которая приехала в Мексику рожать ребенка, скончалась, в этой связи Москва предостерегает российских граждан от услуг частных компаний по перинатальному туризму в Мексике, которые зачастую носят криминальный характер, говорится в сообщении МИД РФ.
"Хотели бы привлечь внимание к несчастному случаю, который произошел 16 января с российской гражданкой, прибывшей в город Канкун (Мексика) с целью получения услуг родовспоможения. В ходе родов, которые проходили в домашних условиях, возникли серьезные осложнения. Своевременно оказать квалифицированную медицинскую помощь не получилось, и россиянка скончалась. Ребенок, к счастью, выжил", - говорится в сообщении министерства.
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В ведомстве уточнили, что в настоящее время посольство России оказывает семье погибшей всю необходимую помощь, в том числе с оформлением документов для перевозки тела погибшей или урны с ее прахом в Россию.
"Это очередное трагическое происшествие должно стать предостережением для российских граждан, планирующих воспользоваться услугами частных компаний, которые занимаются популяризацией и организацией перинатального туризма – широко распространенной практики приезда иностранных беременных женщин в Мексику для рождения ребенка и получения таким образом мексиканского гражданства", - пояснили в министерстве.
В МИД отметили, что рассчитывают на то, что российские правоохранительные органы обратят внимание на задействованные в этой индустрии компании, которые преследуют "исключительно цели извлечения финансовой выгоды и не отвечающим за последствия своих действий, часто приобретающих криминальный характер".
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