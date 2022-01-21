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Мишустин призвал следить за своевременностью выплат медикам в регионах
Мишустин призвал следить за своевременностью выплат медикам в регионах - РИА Новости, 21.01.2022
Мишустин призвал следить за своевременностью выплат медикам в регионах
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал региональные власти следить за своевременностью выплат медикам. РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T14:24
2022-01-21T14:24
2022-01-21T15:45
михаил мишустин
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал региональные власти следить за своевременностью выплат медикам."Не должно быть никаких задержек с выплатой им зарплат. Прошу региональных власти за этим строго следить", - сказал он на заседании правительства.Мишустин отметил, что власти рассчитывают на то, что в текущем году в медицинские учреждения на работу придет немало новых сотрудников: около 11 тысяч врачей и свыше 13,5 тысяч средних медработников."На оплату их труда направим бюджету федерального фонда ОМС 17 миллиардов 300 миллионов рублей", - сказал премьер.Мишустин добавил, что пандемия еще раз доказала, что труд врачей и медсестер, другого медицинского персонала – один из самых значимых. Он поблагодарил их за все, что они делают для сохранения здоровья и спасения граждан.
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михаил мишустин, общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии
14:24 21.01.2022 (обновлено: 15:45 21.01.2022)
Мишустин призвал следить за своевременностью выплат медикам в регионах
Премьер Мишустин призвал региональные власти следить за своевременностью выплат медикам
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал региональные власти следить за своевременностью выплат медикам.
"Не должно быть никаких задержек с выплатой им зарплат. Прошу региональных власти за этим строго следить", - сказал он на заседании правительства.
Мишустин
отметил, что власти рассчитывают на то, что в текущем году в медицинские учреждения на работу придет немало новых сотрудников: около 11 тысяч врачей и свыше 13,5 тысяч средних медработников.
"На оплату их труда направим бюджету федерального фонда ОМС 17 миллиардов 300 миллионов рублей", - сказал премьер.
Мишустин добавил, что пандемия еще раз доказала, что труд врачей и медсестер, другого медицинского персонала – один из самых значимых. Он поблагодарил их за все, что они делают для сохранения здоровья и спасения граждан.