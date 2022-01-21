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Мишустин призвал следить за своевременностью выплат медикам в регионах

Мишустин призвал следить за своевременностью выплат медикам в регионах - РИА Новости, 21.01.2022

Мишустин призвал следить за своевременностью выплат медикам в регионах

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал региональные власти следить за своевременностью выплат медикам. РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T14:24

2022-01-21T14:24

2022-01-21T15:45

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал региональные власти следить за своевременностью выплат медикам."Не должно быть никаких задержек с выплатой им зарплат. Прошу региональных власти за этим строго следить", - сказал он на заседании правительства.Мишустин отметил, что власти рассчитывают на то, что в текущем году в медицинские учреждения на работу придет немало новых сотрудников: около 11 тысяч врачей и свыше 13,5 тысяч средних медработников."На оплату их труда направим бюджету федерального фонда ОМС 17 миллиардов 300 миллионов рублей", - сказал премьер.Мишустин добавил, что пандемия еще раз доказала, что труд врачей и медсестер, другого медицинского персонала – один из самых значимых. Он поблагодарил их за все, что они делают для сохранения здоровья и спасения граждан.

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