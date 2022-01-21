Москвич уехал в Африку жить со львами

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Алексей Тихонов всегда мечтал о львах. Чтобы осуществить мечту, он поехал работать на львиной ферме в ЮАР. Оказалось, на фермах львов выращивали для вольерной охоты. Алексей выкупил животных и с тех пор ухаживает за ними. Теперь в планах у москвича заниматься спасением львов и содержать собственный питомник.