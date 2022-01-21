https://ria.ru/20220121/lukashenko-1768913299.html
Лукашенко рассказал, при каком условии признает передачу власти
Лукашенко рассказал, при каком условии признает передачу власти - РИА Новости, 21.01.2022
Лукашенко рассказал, при каком условии признает передачу власти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что признает транзит власти только путем выборов. РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T14:32
2022-01-21T14:32
2022-01-21T14:32
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александр лукашенко
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МИНСК, 21 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что признает транзит власти только путем выборов."Я не признаю никаких транзитов власти, кроме одного – выборы", - приводит слова Лукашенко сайт президента Белоруссии.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
https://ria.ru/20220120/lukashenko-1768747857.html
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в мире, белоруссия, александр лукашенко, кгб белоруссии
Лукашенко рассказал, при каком условии признает передачу власти
Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что признает передачу власти только путем выборов