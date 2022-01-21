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В Самарской области спасли провалившегося под лед лосенка

В Самарской области спасли провалившегося под лед лосенка - РИА Новости, 21.01.2022

В Самарской области спасли провалившегося под лед лосенка

Лосенка, провалившегося под лед на Волге на территории нацпарка, спасли в Самарской области, сообщил губернатор Дмитрий Азаров. РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T17:34

2022-01-21T17:34

2022-01-21T17:34

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САМАРА, 21 янв – РИА Новости. Лосенка, провалившегося под лед на Волге на территории нацпарка, спасли в Самарской области, сообщил губернатор Дмитрий Азаров.Ранее жительница региона написала в соцсетях, что на Волге на территории нацпарка "Самарская лука" погибает провалившийся под лед лосенок. Она пояснила, что лесники не могут добраться до животного из-за полыньи, а судна на воздушной подушке у них нет. В связи с этим она написала губернатору, который поручил спасти животное."С помощью катера глиссера к животному удалось приблизиться, что сподвигло его преодолеть полынью и благополучно добраться до берега. Лосенок убежал в лес", - написал по итогам спасательной операции Азаров в своем аккаунте в Instagram.

https://ria.ru/20220113/spasenie-1767633439.html

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общество, животные, волга, природа, самарская область, дмитрий азаров, россия