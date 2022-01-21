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ЛНР потребовала без условий освободить офицера СЦКК, находящегося в плену

ЛНР потребовала без условий освободить офицера СЦКК, находящегося в плену - РИА Новости, 21.01.2022

ЛНР потребовала без условий освободить офицера СЦКК, находящегося в плену

Власти самопровозглашенной Луганской народной республики требуют без предварительных условий освободить похищенного украинскими силовиками офицера... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T19:57

2022-01-21T19:57

2022-01-21T19:57

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ЛУГАНСК, 21 янв - РИА Новости. Власти самопровозглашенной Луганской народной республики требуют без предварительных условий освободить похищенного украинскими силовиками офицера представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Андрея Косяка.В октябре 2021 года Луганск обвинил украинских диверсантов в захвате в плен представителя ЛНР в СЦКК Андрея Косяка во время согласованных с Киевом работ на участке отвода сил у частично подконтрольного Киеву города Золотое в Донбассе. В Киеве утверждают, что задержали сотрудника ведомства, так как он проводил разведку позиций украинских силовиков. В ЛНР опровергли эту информацию."Сто дней со дня пленения боевиками вооруженных формирований Украины офицера-наблюдателя представительства ЛНР в СЦКК Андрея Косяка... Мы по-прежнему требуем от украинской стороны немедленного возвращения задержанного Андрея Косяка без каких-либо предварительных условий", - говорится в сообщении СЦКК, опубликованном в Telegram-канале.Представительство отмечает, что несмотря на запрос министерства иностранных дел России о предоставлении консульского доступа к удерживаемому офицеру, Киев отказывается допустить к нему российских консульских работников."На сегодняшний день Украина, вместо принятия мер по возвращению нашего наблюдателя, продолжает его судебное преследование по преступлениям, которые он не совершал. Решением Рубежанского городского суда Луганской области от 9 декабря 2021 года Андрею Косяку продлен срок содержания под стражей до 6 февраля 2022 года", - пояснили в СЦКК.В представительстве ЛНР назвали все обвинения Киева "откровенной клеветой" и подчеркнули, что офицер выполнял "исключительно мирную миссию по координации выполнения работ на участке разведения сил и средств и обеспечивал безопасность и соблюдение режима прекращения огня".

https://ria.ru/20220121/obstrel-1768945976.html

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