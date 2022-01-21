Еврокомиссар раскритиковала Литву
Еврокомиссар Йоханссон раскритиковала практику Литвы по выдворению мигрантов
Панорама Вильнюса
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Комиссар внутренних дел Еврокомиссии Илва Йоханссон раскритиковала практику Литвы по выдворению мигрантов и подтвердила, что ЕК не будет финансировать строительство забора на границе Литвы и Белоруссии.
В Литве проходит "Конференция по управлению границами", в которой участвуют делегации из 29 стран, глава европейского агентства по охране границ Frontex Фабрис Леггери, представители Europol и других организаций.
13 января, 18:52Протестующие освистали премьера Литвы во время выступления
"Выдворение мигрантов определенно незаконно, люди имеют право просить убежища… должно быть ясно, какие исключения в этих чрезвычайных обстоятельствах возможны для Литвы, Латвии и Польши, а какие – нет", - приводит слова Йоханссон LRT (Литовское радио и телевидение).
Еврокомиссар также подтвердила, что ЕК не будет финансировать строительство забора на границе Литвы и Белоруссии. "Если страны хотят строить забор, они могут это делать… но финансирование заборов и проволочных заграждений – это не наша позиция", - сказала она.
В прошлом году Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.