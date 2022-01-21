https://ria.ru/20220121/lenin-1768844979.html

"Коммунисты России" ответили на предложения захоронить Ленина

"Коммунисты России" ответили на предложения захоронить Ленина - РИА Новости, 21.01.2022

"Коммунисты России" ответили на предложения захоронить Ленина

Партия "Коммунисты России" расценивает предложения захоронить Владимира Ленина как публичные призывы к гражданской войне, заявил РИА Новости первый заместитель... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T08:44

2022-01-21T08:44

2022-01-21T08:44

общество

ссср

москва

владимир ленин (владимир ульянов)

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Партия "Коммунисты России" расценивает предложения захоронить Владимира Ленина как публичные призывы к гражданской войне, заявил РИА Новости первый заместитель председателя ЦК партии Ярослав Сидоров.Ранее депутат Мосгордумы, член федерального политкомитета партии "Яблоко" Сергей Митрохин в беседе с РИА Новости высказал мнение, что Ленина, который "сделал много зла для нашей родины", "давно пора захоронить, желательно не у Кремля, а там, где его родственники похоронены".Владимир Ленин скончался в возрасте 53 лет 21 января 1924 года в усадьбе Горки.Ранее в этом году вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил перенести с Красной площади мемориальное кладбище у Кремлевской стены с могилами Иосифа Сталина и других видных государственных деятелей СССР, а также тело Владимира Ленина, находящееся в мавзолее. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с РИА Новости назвал идею о перенесении мемориального кладбища с Красной площади глупостью и провокацией.

https://ria.ru/20220104/perezakhoronenie-1766497808.html

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общество, ссср, москва, владимир ленин (владимир ульянов)