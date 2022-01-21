https://ria.ru/20220121/lenin-1768842333.html

В Мосгордуме призвали захоронить Ленина "рядом с родственниками"

В Мосгордуме призвали захоронить Ленина "рядом с родственниками" - РИА Новости, 21.01.2022

В Мосгордуме призвали захоронить Ленина "рядом с родственниками"

Владимира Ленина давно пора захоронить, причем не у Кремля, а рядом с его родственниками, считает депутат Мосгордумы, член федерального политкомитета партии... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T07:27

2022-01-21T07:27

2022-01-21T07:27

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геннадий зюганов

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Владимира Ленина давно пора захоронить, причем не у Кремля, а рядом с его родственниками, считает депутат Мосгордумы, член федерального политкомитета партии "Яблоко" Сергей Митрохин.Владимир Ленин скончался в возрасте 53 лет 21 января 1924 года в усадьбе Горки.По его мнению, "на самом почетном месте страны лежит человек, который за немецкие деньги осуществлял государственный переворот, захватывал власть и разогнал учредительное собрание, которое должно было сформулировать волю народа, как нам строить государство".Ранее в этом году вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил перенести с Красной площади мемориальное кладбище у Кремлевской стены с могилами Иосифа Сталина и других видных государственных деятелей СССР, а также тело Владимира Ленина, находящееся в мавзолее. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с РИА Новости назвал идею о перенесении мемориального кладбища с Красной площади глупостью и провокацией.

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