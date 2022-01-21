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В Мосгордуме призвали захоронить Ленина "рядом с родственниками"
В Мосгордуме призвали захоронить Ленина "рядом с родственниками" - РИА Новости, 21.01.2022
В Мосгордуме призвали захоронить Ленина "рядом с родственниками"
Владимира Ленина давно пора захоронить, причем не у Кремля, а рядом с его родственниками, считает депутат Мосгордумы, член федерального политкомитета партии... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T07:27
2022-01-21T07:27
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лдпр
владимир ленин (владимир ульянов)
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Владимира Ленина давно пора захоронить, причем не у Кремля, а рядом с его родственниками, считает депутат Мосгордумы, член федерального политкомитета партии "Яблоко" Сергей Митрохин.Владимир Ленин скончался в возрасте 53 лет 21 января 1924 года в усадьбе Горки.По его мнению, "на самом почетном месте страны лежит человек, который за немецкие деньги осуществлял государственный переворот, захватывал власть и разогнал учредительное собрание, которое должно было сформулировать волю народа, как нам строить государство".Ранее в этом году вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил перенести с Красной площади мемориальное кладбище у Кремлевской стены с могилами Иосифа Сталина и других видных государственных деятелей СССР, а также тело Владимира Ленина, находящееся в мавзолее. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с РИА Новости назвал идею о перенесении мемориального кладбища с Красной площади глупостью и провокацией.
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политика, общество, ссср, москва, геннадий зюганов, госдума рф, лдпр, владимир ленин (владимир ульянов), сергей митрохин, россия
07:27 21.01.2022
 
В Мосгордуме призвали захоронить Ленина "рядом с родственниками"

Депутат Мосгордумы Митрохин: Ленина давно пора захоронить рядом с родственниками

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПосетитель на Красной площади у Мавзолея Владимира Ленина
Посетитель на Красной площади у Мавзолея Владимира Ленина - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Посетитель на Красной площади у Мавзолея Владимира Ленина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Владимира Ленина давно пора захоронить, причем не у Кремля, а рядом с его родственниками, считает депутат Мосгордумы, член федерального политкомитета партии "Яблоко" Сергей Митрохин.
Владимир Ленин скончался в возрасте 53 лет 21 января 1924 года в усадьбе Горки.

"Конечно, надо захоронить Ленина, давно пора. Желательно не у Кремля, а там, где его родственники похоронены. Человек сделал много зла для нашей родины. Из-за него мы и сейчас являемся отсталой страной, он же является символом узурпации власти", — сказал Митрохин РИА Новости.

По его мнению, "на самом почетном месте страны лежит человек, который за немецкие деньги осуществлял государственный переворот, захватывал власть и разогнал учредительное собрание, которое должно было сформулировать волю народа, как нам строить государство".
Ранее в этом году вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил перенести с Красной площади мемориальное кладбище у Кремлевской стены с могилами Иосифа Сталина и других видных государственных деятелей СССР, а также тело Владимира Ленина, находящееся в мавзолее. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с РИА Новости назвал идею о перенесении мемориального кладбища с Красной площади глупостью и провокацией.
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ПолитикаОбществоСССРМоскваГеннадий ЗюгановГосдума РФЛДПРВладимир Ленин (Владимир Ульянов)Сергей МитрохинРоссия
 
 
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