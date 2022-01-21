В Мосгордуме призвали захоронить Ленина "рядом с родственниками"
Депутат Мосгордумы Митрохин: Ленина давно пора захоронить рядом с родственниками
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПосетитель на Красной площади у Мавзолея Владимира Ленина
Посетитель на Красной площади у Мавзолея Владимира Ленина. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Владимира Ленина давно пора захоронить, причем не у Кремля, а рядом с его родственниками, считает депутат Мосгордумы, член федерального политкомитета партии "Яблоко" Сергей Митрохин.
Владимир Ленин скончался в возрасте 53 лет 21 января 1924 года в усадьбе Горки.
"Конечно, надо захоронить Ленина, давно пора. Желательно не у Кремля, а там, где его родственники похоронены. Человек сделал много зла для нашей родины. Из-за него мы и сейчас являемся отсталой страной, он же является символом узурпации власти", — сказал Митрохин РИА Новости.
По его мнению, "на самом почетном месте страны лежит человек, который за немецкие деньги осуществлял государственный переворот, захватывал власть и разогнал учредительное собрание, которое должно было сформулировать волю народа, как нам строить государство".
Ранее в этом году вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил перенести с Красной площади мемориальное кладбище у Кремлевской стены с могилами Иосифа Сталина и других видных государственных деятелей СССР, а также тело Владимира Ленина, находящееся в мавзолее. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с РИА Новости назвал идею о перенесении мемориального кладбища с Красной площади глупостью и провокацией.