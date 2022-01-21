https://ria.ru/20220121/lend-liz-1768833561.html

Американский сенатор представила законопроект о ленд-лизе для Украины

Американский сенатор представила законопроект о ленд-лизе для Украины - РИА Новости, 21.01.2022

Американский сенатор представила законопроект о ленд-лизе для Украины

Сенатор из США Джин Шахин представила законопроект о ленд-лизе для Украины, который призван упростить оказание военной помощи стране. РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T01:18

2022-01-21T01:18

2022-01-21T01:19

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ВАШИНГТОН, 21 янв — РИА Новости. Сенатор из США Джин Шахин представила законопроект о ленд-лизе для Украины, который призван упростить оказание военной помощи стране.Практика "ленд-лиза" получила широкую известность в годы Второй мировой войны, когда США на частично взаимообразной основе снабжали оружием и стратегическими материалами союзников по антигитлеровской коалиции, включая Советский Союз.Инициатива появилась по итогам недавней поездки делегации американских парламентариев на Украину.Законопроект, один из многих подобных, циркулирующих сейчас в конгрессе, также предлагает считать любую "российскую кибератаку" на важные объекты критической инфраструктуры Украины "вооруженным нападением".Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220120/amerika-1768636164.html

https://ria.ru/20220120/bayden-1768729734.html

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киев

сша

вашингтон

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в мире, украина, киев, сша, дмитрий песков, нато, джин шахин, вашингтон, россия