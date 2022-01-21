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Власти направят средства на лекарства для лечения COVID-19

Власти направят средства на лекарства для лечения COVID-19 - РИА Новости, 21.01.2022

Власти направят средства на лекарства для лечения COVID-19

"Омикрон" не приводит к резкому числу госпитализаций, власти направят 5 миллиардов рублей на лекарства и 15 миллиардов рублей - для больниц и поликлиник, заявил РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T14:17

2022-01-21T14:17

2022-01-21T15:30

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. "Омикрон" не приводит к резкому числу госпитализаций, власти направят 5 миллиардов рублей на лекарства и 15 миллиардов рублей - для больниц и поликлиник, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин."Одна из особенностей нового штамма такова, что он не приводит к резкому росту госпитализаций. Однако увеличивается число заболевших, которые должны получать медицинскую помощь амбулаторно. Поэтому принято решение о выделении дополнительных средств на лекарства для таких пациентов. Сегодня на эти цели направим 5 миллиардов рублей. Еще 15 миллиардов рублей выбелим на централизованную закупку лекарств при ковиде. Они будут поступать в региональные больницы и поликлиники, а также федеральные медицинские организации ", - сказал он на заседании правительства в пятницу.

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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